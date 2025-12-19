De los semáforos a las tarimas: Teo LB va por todo en 2026

Teo LB lleva 10 años dentro de la música, pero por fuera de los medios. Su carrera se ha construido en la calle y en las redes, con poca estrategia pero con mucha intuición. Empezó con un grupo de amigos, se hacían llamar La Banda, pero no cantaban, hacían de todo, hasta malabares en los semáforos, ahí se cruzó con alguien que le enseñó a rapear y a cantar, y empezó a improvisar y subir los videos a redes.
En agosto de 2015 publicó su primer video oficial en YouTube, Adiós y se fue viral. Dice que en dos meses acumuló más de 100.000 seguidores y lo empezaron a llamar para conciertos, entonces dejó de tatuar, que era su principal actividad en ese entonces, y se dedicó a la música, así sin más.
Desde entonces ha lanzado más de 50 canciones, ha colaborado con artistas de todo tipo, entre los que se cuentan Isaac S.A, Cojo Crazy, Nanpa Básico, Alias Ramírez, El Tito, Afaz Natural, Kiño, Kei Linch, Reykon, Laberinto ELC, Radio MC y más. En septiembre lanzó La Banda, un disco con el que celebra y cierra este primer capítulo en la música, para abrir un nuevo, mucho más estratégico. Teo LB va por todo. EL COLOMBIANO habló con él.