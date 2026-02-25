Interrupciones en Bancolombia reabren debate sobre resiliencia tecnológica del sistema financiero en el país

En una economía donde millones de transacciones se ejecutan en tiempo real, la continuidad operativa del sistema financiero se ha convertido en un componente esencial de la estabilidad económica.

Las recientes interrupciones en Bancolombia afectaron la ejecución de pagos y operaciones durante varios días. En un país donde las micro, pequeñas y medianas empresas dependen del flujo constante de recursos para pagar nómina, proveedores y sostener inventarios, cualquier suspensión tiene efectos inmediatos en la liquidez. Para compañías que operan soluciones de liquidez dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el impacto fue directo. En el caso de Platam (firma de soluciones financieras tecnológicas), no fue posible ejecutar operaciones por más de $5.000 millones durante el periodo de interrupción, lo que afectó temporalmente el flujo de caja de diversos negocios. “En una economía digital, cada transacción representa más que un movimiento financiero: es inventario que rota, nómina que se paga, proveedores que reciben recursos. Cuando el sistema se detiene, el impacto es inmediato para miles de empresas. Esto es un recordatorio de que la infraestructura financiera es hoy infraestructura estratégica del país”, afirmó Nicolás Villa, CEO de Platam.

El episodio también puso en el centro un concepto ampliamente estudiado en el sistema financiero global: la deuda técnica. Durante décadas, las entidades financieras construyeron plataformas robustas para su momento tecnológico. Hoy, esas infraestructuras conviven con nuevas capas digitales diseñadas para responder a un entorno más ágil, interconectado y orientado a servicios en tiempo real. Este proceso de evolución implica integrar sistemas legacy con soluciones modernas, lo que eleva los niveles de sofisticación y coordinación requeridos. En arquitecturas de gran escala, cualquier ajuste o actualización puede generar efectos en cadena debido a la interdependencia de los componentes que soportan millones de operaciones simultáneas.

El desafío no es exclusivo de Colombia. A nivel global, la discusión gira en torno a cómo modernizar sistemas críticos sin interrumpir su funcionamiento, en economías que ya no pueden permitirse pausas operativas.

Infraestructura financiera como activo estratégico

La situación reciente refuerza la idea de que la infraestructura financiera es un activo estratégico del país. En un entorno donde la digitalización ha ampliado la inclusión financiera y acelerado los pagos electrónicos, la resiliencia tecnológica se vuelve un factor sistémico.

“El reto de modernizar sistemas financieros es comparable a actualizar la tecnología de un avión en pleno vuelo: no se puede detener la operación mientras se realiza la transformación. Requiere planeación, inversión sostenida y visión de largo plazo. Es un desafío compartido por toda la industria”, agregó Villa. El fortalecimiento de la resiliencia tecnológica implica avanzar hacia esquemas con mayor redundancia operativa, protocolos de contingencia robustos y una coordinación permanente entre entidades financieras, supervisores y actores del ecosistema digital.