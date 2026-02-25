Crisis de salud: Galán denunciará a Petro y a su gabinete por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional

Durante la segunda jornada del Debate de la Gran Consulta por Colombia, realizado por Teleantioquia y EL COLOMBIANO, el candidato Juan Manuel Galán anunció que denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI), situada en La Haya, al presidente Gustavo Petro y sus ministros por la crisis de salud en el país.
Le puede interesar: Debate de la Gran Consulta por Colombia con Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y David Luna
“Voy a ir a La Haya, a la Corte Penal Internacional, a interponer una denuncia por crimen de lesa humanidad contra el presidente de la República (Gustavo Petro) y contra sus ministros de Salud, la ministra Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo, porque lo que han cometido contra la salud de los colombianos es un crimen de lesa humanidad. Donde hay unas víctimas masivas, pero además sistemáticas”, expresó el candidato presidencial.