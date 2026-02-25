Crisis de salud: Galán denunciará a Petro y a su gabinete por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional

Durante la segunda jornada del Debate de la Gran Consulta por Colombia, realizado por Teleantioquia y EL COLOMBIANO, el candidato Juan Manuel Galán anunció que denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI), situada en La Haya, al presidente Gustavo Petro y sus ministros por la crisis de salud en el país. Le puede interesar: Debate de la Gran Consulta por Colombia con Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y David Luna “Voy a ir a La Haya, a la Corte Penal Internacional, a interponer una denuncia por crimen de lesa humanidad contra el presidente de la República (Gustavo Petro) y contra sus ministros de Salud, la ministra Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo, porque lo que han cometido contra la salud de los colombianos es un crimen de lesa humanidad. Donde hay unas víctimas masivas, pero además sistemáticas”, expresó el candidato presidencial.

Y es que, tras ser preguntado sobre qué haría con respecto a la salud del país, debido a la grave crisis que hay actualmente en el sistema con las EPS, medicamentos, hospitales y demás, el candidato de 53 años aseguró que las decisiones del gobierno han cobrado varias vidas. “Por decisiones que han afectado gravemente al sistema de salud, acabando la vida de pacientes vulnerables, incluidos niños con enfermedades huérfanas. Con la salud no se juega”, concluyó el candidato del Nuevo Liberalismo.

Las recientes víctimas visibles del sistema de salud en Colombia

Recientemente, debido a la complicada situación en el país, específicamente con los medicamentos, se conoció la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de 7 años fallecido en Bogotá porque no recibió a tiempo los medicamentos para su tratamiento de la hemofilia. La mamá del menor, Katherine Pico, reveló que desde diciembre había pedido los medicamentos para su hijo, pero Nueva EPS, que está intervenida por el Gobierno, no se los suministró. Luego el gobierno Petro aseguró que el niño murió por un accidente craneoencefálico tras una caída por “montar bicicleta” y tener “complicaciones asociadas a su condición médica”. Asimismo, una mujer de la tercera edad, identificada como Cecilia Quintero, perdió la vida a los 70 años mientras esperaba que le entregaran sus medicamentos en un punto de dispensación de la Nueva EPS en Cúcuta, Norte de Santander.

Kevin y Cecilia, las recientes víctimas del sistema de salud en Colombia. FOTO: Tomada de redes sociales

Previamente, había manifestado en un video su inconformidad con la atención recibida en una droguería Cafam, pues aseguró que desde septiembre de 2025 no le entregaban la eritropoyetina para ella, ni los pañales ni la metadona para su hijo en silla de ruedas. Ni el rivaroxabán para su esposo. Al final, Juan Manuel Galán expresó que, en caso de llegar a la Presidencia, una de sus propuestas sobre el tema sería tomar el dinero del programa actual del gobierno (Salud en los territorios) para financiar la entrega de los medicamentos en toda Colombia.