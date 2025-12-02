Gobierno encontró fallas graves en 48 estaciones de servicio; ordenó bloqueos y sanciones

El Gobierno Nacional encendió las alarmas tras detectar fallas graves en 48 estaciones de servicio (EDS) durante operativos simultáneos en Cúcuta, Tumaco y Jamundí.
Las inspecciones, realizadas por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Trabajo, dejaron un panorama preocupante, ya que el 100% de las estaciones revisadas en Cúcuta y Tumaco incumplieron normas técnicas, documentales o de seguridad laboral, varias con riesgos inminentes para trabajadores y comunidades.
En total, más de 20 estaciones recibirán requerimientos formales, al menos seis enfrentarán procesos sancionatorios y ocho serán bloqueadas preventivamente en el Sistema de Control de Combustibles (SICOM).
