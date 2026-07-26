Exportadores deberán asumir hasta US$80 millones por nuevo arancel de EE. UU.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, (USTR) anunció la aplicación de un arancel adicional de 12,5% sobre los productos que entran al país desde Colombia, lo que supone un aumento de 2,5 puntos porcentuales frente al arancel anterior de 10%. Según la Dirección de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), el aumento del arancel haría que los productos colombianos potencialmente deban pagar aranceles adicionales por US$80 millones para entrar a Estados Unidos.

Esto, teniendo como referencia las cifras de exportaciones colombianas a EE.UU. para 2025, donde los productos potencialmente comprendidos por la nueva medida sumaron ventas por US$4.430 millones. Un valor que representó aproximadamente 29,8% de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos durante 2025. “En términos prácticos, cerca de US$3 de cada US$10 exportados por Colombia hacia Estados Unidos estuvieron asociados con productos que podrían enfrentar alguna de las medidas arancelarias impuestas. Esta proporción muestra que la medida tiene un alcance económico relevante. No se concentra en productos marginales ni en operaciones aisladas, sino en sectores con una participación importante dentro de la relación comercial bilateral”, aseguraron desde Analdex. A ello se le suma otras medidas arancelarias impuesto por Estados Unidos, en la Sección 232, para productos de acero, aluminio, sector automotriz, cobre y entre otros. Sectores en que Colombia también ha tenido afectaciones.

Sectores más afectados por los aranceles

La subida del arancel afecta en mayor medida a ciertos sectores, entre ellos al de flores, follajes y plantas vivas, derivados de aluminio y transformadores eléctricos, los que representan 64,2% del valor potencialmente alcanzado por la nueva medida.

El sector de flores, follajes y plantas vivas es el de mayor exposición, tras exportar en 2025 US$1.899 millones, concentrando 42,8% del valor de las exportaciones hacia Estados Unidos que serán potencialmente afectadas.

¿Por qué el aumento arancelario?

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr) anunció la imposición de un nuevo arancel para las exportaciones colombianas, y de otras 54 economías a nivel mundial, para los productos que entran al país.

La medida de toma después de una investigación en la que se examinaron las políticas adoptadas por las distintas economías para prohibir y controlar la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En ella, se incluyó a Colombia en el grupo de aquellas que no han establecido ni aplicado eficazmente una prohibición sobre importaciones vinculadas a trabajo forzoso. Se tomó después de realizar una evaluación general sobre los marcos jurídicos y los mecanismos de control adoptados por cada economía investigada, comentaron desde Analdex.

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