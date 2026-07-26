Juliana Guerrero rompe silencio tras escándalo de corrupción: “Nunca me he reunido con supuestos empresarios para gestionar contratos”

La joven Juliana Guerrero volvió a pronunciarse tras volver a ser noticia tras investigaciones que la vinculan con una de presuntamente integrar, junto con su hermana Verónica Guerrero, una red de tráfico de influencias que habría ofrecido a empresarios la posibilidad de obtener contratos con entidades del Gobierno Nacional a cambio de pagos millonarios. Guerrero publicó un comunicado por medio de la firma de abogados Alzate Hernández, que la representa legalmente. En el documento difundido en redes sociales, la joven rechaza las versiones que la vinculan con presuntas actuaciones irregulares. Y precisa que durante los últimos meses guardó silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en su contra, pero sostuvo que ese comportamiento no puede interpretarse como una aceptación de las acusaciones. Le puede gustar: Petro reacciona a investigación sobre presunta red de influencias de Juliana Guerrero y su hermana: “Si recibieron dinero deben devolverlo” En el documento señaló que considera que corresponde a la administración de justicia, y no a los escenarios mediáticos, esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que haya lugar.

Niega sostener reuniones con contratistas

En el comunicado, Juliana Guerrero sostuvo que nunca ha sostenido reuniones con contratistas, intermediarios o personas que se presentan como supuestos empresarios para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley. Además, aseguró que tampoco ha recibido dinero, comisiones ni ningún otro beneficio económico relacionado con supuestas gestiones ante entidades del sector público. “Rechazo categóricamente cualquier afirmación que pretenda hacer creer lo contrario o, a quien, usando mi nombre pretenda hacer lo mismo”, manifestó.

Se refierió a su relación con el Gobierno Nacional

Guerrero indicó que desde hace más de un año no tiene vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional y aseguró que, desde el momento de su renuncia, se ha mantenido apartada de cualquier actividad relacionada con el ámbito estatal.

No obstante, expresó su agradecimiento al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la oportunidad de desempeñarse en la función pública. En el comunicado afirmó que reconoce los esfuerzos realizados para impulsar transformaciones sociales en beneficio de los colombianos y valoró la confianza que, según dijo, fue depositada en ella durante su gestión. Reitera disposición para colaborar con la justicia Al cierre del pronunciamiento, la exfuncionaria manifestó que continuará colaborando con las autoridades judiciales. Señaló que comparecerá “tantas veces como sea necesario” para contribuir al esclarecimiento de los hechos y reiteró que mantiene su compromiso con las instituciones y con la administración de justicia mientras avanzan las investigaciones.

La presunta red de influencias

El señalamiento sobre una presunta red de corrupción lo hizo una investigación de la revista Semana. Ese artículo señala que Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, habrían integrado una presunta red de tráfico de influencias mediante la cual ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos con entidades del Gobierno Nacional a cambio de pagos. Como soporte de esas afirmaciones, el reportaje menciona chats de WhatsApp, audios, testimonios y comprobantes de consignaciones bancarias. El supuesto esquema contemplaba el cobro de $1 millón por una reunión inicial, un anticipo de $200 millones para iniciar las gestiones y, posteriormente, una comisión equivalente al 10 % del valor de los contratos que llegaran a adjudicarse. La investigación sostiene que empresarios de Norte de Santander, Cesar y Santander fueron contactados con ofertas para impulsar proyectos relacionados con acueductos, cámaras de seguridad y programas de mejoramiento de vivienda. Adicional, se aseguró que las hermanas Guerrero habrían ejercido influencia ante entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, así como Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras, pese a no ocupar cargos públicos. Entérese: Fiscalía acusará a Juliana Guerrero y exsecretario de la San José por caso de los títulos irregulares

Bloque de preguntas y respuestas