Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Usuarios reportan que la app Bancolombia presenta fallas este domingo tras mantenimiento, ¿qué pasa?

Aunque el mantenimiento estaba previsto hasta la 1:30 p. m., usuarios siguieron reportando fallas, saldos inconsistentes y dificultades para usar la aplicación.

  • Usuarios de Bancolombia reportaron dificultades para acceder a la aplicación y realizar operaciones durante y después del mantenimiento programado. FOTO EL COLOMBIANO.
    Usuarios de Bancolombia reportaron dificultades para acceder a la aplicación y realizar operaciones durante y después del mantenimiento programado. FOTO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La aplicación de Bancolombia registró inconvenientes este domingo durante y después de un mantenimiento programado que, según informó la entidad, se extendería hasta la 1:30 p. m. Aunque el banco había anunciado la intervención técnica con anticipación, incluso después de esa hora continuaron registrándose quejas de usuarios que aseguraban tener problemas para reflejar el saldo de sus cuentas.

Le puede gustar: Interrupciones en Bancolombia reabren debate sobre resiliencia tecnológica del sistema financiero en el país

La situación generó una ola de comentarios en redes sociales, donde varios clientes afirmaron que experimentaban inconvenientes relacionados con sus saldos y movimientos de dinero, mientras otros reportaban dificultades para realizar operaciones desde la aplicación.

El banco argumentó que el mantenimiento finalizó a la hora prevista. Reconoció que se han presentado “casos puntuales” con saldos que no se reflejan correctamente en la app y que estarían siendo atendidos de forma personalizada para darles pronta solución.

¿Qué explicó Bancolombia sobre la interrupción?

A través de un comunicado, Bancolombia, explicó que la interrupción hacía parte de una actualización temporal de sus plataformas y pidió comprensión a los clientes mientras avanzaban los trabajos técnicos. La entidad aseguró que el propósito del mantenimiento era mejorar el funcionamiento de sus canales digitales.

El banco reiteró que las afectaciones obedecían exclusivamente al mantenimiento previamente programado y señaló que los servicios se irían restableciendo una vez concluyera la intervención.

¿Qué reportaron los usuarios en redes sociales?

A pesar de que el horario anunciado para el mantenimiento ya había finalizado, la cuenta oficial de Bancolombia en la red social X continuó respondiendo a los reclamos de los usuarios. En una de sus publicaciones indicó: “Estamos en medio de un mantenimiento de rutina. Mientras tanto, usa la App Mi Bancolombia para: transferir a cuentas Bancolombia y Nequi, consultar saldos y movimientos, usar llaves y QR de Bre-B”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Mientras tanto, las quejas continuaron multiplicándose. Algunos usuarios escribieron mensajes como: “En serio @Bancolombia, ahora del bolsillo se desaparece la plata”; “¿Cómo se me va a desaparecer la plata así y que estén en mantenimiento un fin de semana? Adiós”; “Y yo acá sin pagar las cervezas que me he tomado”; y “Moví dinero de mi bolsillo y no me aparece en mi saldo disponible”, reflejando la preocupación por las inconsistencias que percibían en sus cuentas durante la jornada.

Entérese: Bancolombia sigue caído este jueves: “El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado”

Temas recomendados

Economía
Sistema financiero
Bancolombia
Bancos
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos