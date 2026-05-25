Grupo Éxito prevé ventas récord de sobres y álbum Panini del Mundial 2026

La fiebre por el álbum oficial del Mundial 2026 ya se siente en Medellín. La ciudad y, en general, Antioquia, se consolidaron como uno de los principales mercados para la venta de sobres y álbumes Panini en Colombia.
Así lo han revelado los almacenes de retail más relevantes del país. Andrés Giraldo, gerente de Entretenimiento de Grupo Éxito, sostuvo en entrevista con EL COLOMBIANO que alrededor de una de cada cinco compras de sobres y álbumes, tanto en pasta dura como en pasta blanda, se realizan en Antioquia.