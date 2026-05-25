Grupo Éxito prevé ventas récord de sobres y álbum Panini del Mundial 2026

La fiebre por el álbum oficial del Mundial 2026 ya se siente en Medellín. La ciudad y, en general, Antioquia, se consolidaron como uno de los principales mercados para la venta de sobres y álbumes Panini en Colombia. Así lo han revelado los almacenes de retail más relevantes del país. Andrés Giraldo, gerente de Entretenimiento de Grupo Éxito, sostuvo en entrevista con EL COLOMBIANO que alrededor de una de cada cinco compras de sobres y álbumes, tanto en pasta dura como en pasta blanda, se realizan en Antioquia.

Las apuestas de Éxito y D1 con el Panini

El comportamiento ha convertido a Medellín en uno de los principales impulsores de la categoría a nivel nacional. Giraldo aseguró que “Medellín, sin duda, es uno de los grandes motores de esta categoría en Colombia”, impulsado por la pasión de los antioqueños por el fútbol y el coleccionismo. El ejecutivo explicó que la expectativa por la participación de Colombia en el Mundial y el ambiente futbolero han elevado considerablemente el interés de los consumidores en los almacenes de la cadena.

Por su parte, Eliana Posada, vicepresidenta Comercial de D1, aseguró que la cadena proyecta un crecimiento importante en las ventas de sobres Panini frente a los mundiales anteriores, impulsado por la ampliación de su cobertura nacional y por el interés que genera la participación de la Selección Colombia. La directiva explicó que el álbum Panini sigue siendo una tradición entre los consumidores colombianos y destacó que, durante las primeras dos semanas de comercialización, gran parte del inventario disponible ya fue vendido tanto a nivel nacional como en Antioquia, debido a la alta demanda de los clientes. Le puede gustar: De la ilusión a la ausencia: los jugadores que no van al Mundial 2026, pero sí están en el álbum Panini Cabe aclarar que D1 no comercializa directamente los álbumes, sino que está entregando 20.000 unidades como obsequio dentro de una actividad promocional asociada a la compra de sobres.

Escasez de figuritas del Panini

La alta demanda generó episodios de desabastecimiento temporal en algunos puntos de venta del país. Según Éxito la compañía, la etapa de definición de las selecciones clasificadas al Mundial incrementó el interés global por el álbum oficial. A esto se sumó la expectativa local por la posible presencia de Colombia en el torneo, lo que aceleró aún más las ventas.

Grupo Éxito proyecta un crecimiento superior al 180% en facturación frente al Mundial de Qatar 2022. foto JULIO HERRERA.

Giraldo afirmó que hubo momentos de “altísima rotación” y reconoció que en algunos almacenes los productos llegaron a agotarse temporalmente. “Ha sido, literalmente, una locura en ventas”, señaló. Sin embargo, indicó que la empresa viene trabajando junto con el proveedor para reforzar el abastecimiento y garantizar inventario continuo en los almacenes. En las últimas semanas, la cadena recibió nuevas entregas de producto para responder a la demanda de los coleccionistas.

¿Cuánto espera vender Éxito en el Mundial 2026?