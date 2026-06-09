Estos son los partidos más caros y con más audiencia durante el Mundial de Norteamérica 2026, ¿asistirá a alguno?

El fútbol en 2026, con el Mundial a pocos días de comenzar, ya no se mide solo en goles; se calcula en transacciones bancarias y récords de transmisión simultánea, de los cuales millones de personas serán testigos en todo el mundo durante casi un mes y medio de torneo. La Copa del Mundo de Norteamérica, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, se ha consolidado como el evento deportivo más costoso y masivo de la historia humana, superando los parámetros económicos previos de la Fifa, según la misma entidad.

El estadio MetLife de Estados Unidos, donde se jugará la final del Mundial. FOTO: Getty

La burbuja de la fase de grupos: los partidos más caros

La fiebre por los boletos quebró la lógica comercial en la primera etapa del torneo. Un partido de primera fase ha roto todos los techos financieros proyectados para esta instancia. El choque entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami se convirtió en el juego más caro de la fase de grupos. Le puede interesar: “Creer en grande”, la emotiva campaña de Conmebol para alentar a los equipos de Suramérica en el Mundial La combinación de la comunidad colombiana local y la presencia de Cristiano Ronaldo elevó los precios de reventa hasta un rango entre los USD $2.200 y los USD $5.000 por asiento. Las selecciones anfitrionas también impulsan la inflación del mercado secundario. El partido inaugural en el Estadio Azteca, que marcará el debut de la selección de Estados Unidos, registra un costo promedio por boleto de USD $1.840 debido a la alta demanda de los aficionados norteamericanos y mexicanos.

El partido entre Colombia y Portugal es uno de los más atractivos en el Mundial de Norteamérica 2026. FOTO: Getty y FCF

El costo de la gloria

A medida que el torneo avanza hacia las fases de eliminación directa, el valor de las localidades escala a cifras que superan los registros históricos de eventos como el Super Bowl o la final de la Champions League. Los boletos para las llaves correspondientes a los cuartos de final entraron al mercado secundario con un precio base de USD $4.500. Esos mismos asientos alcanzan topes que superan los USD $5.250 en las plataformas de distribución comercial autorizadas y de reventa legal. La final del campeonato mantiene la cotización más alta de todo el calendario deportivo. Los tiques o entradas oficiales y de reventa para la final en el MetLife Stadium de Nueva York iniciaron en un piso de USD $2.200, registrando transacciones de hasta USD $6.730 en los sectores y palcos de categoría premium.

La batalla por las pantallas: los partidos con más audiencia

El negocio del torneo se duplica en el terreno de los derechos de transmisión y las métricas de conectividad digital a nivel global, tal cual lo han detallado expertos y medios internacionales. Las proyecciones de audiencia estiman que la final y el partido inaugural superarán los mil millones de espectadores concurrentes en todo el planeta. Los partidos de México en el Estadio Azteca y el resto de las sedes nacionales aseguran los picos de ‘rating’ más altos del continente americano.

Jugadores de la Selección Colombia celebrando un gol en un partido amistoso. FOTO: Selección Colombia

El fenómeno de masas fuera de las federaciones de Europa está liderado por los equipos sudamericanos. Los encuentros de las selecciones de Argentina y Brasil concentran los mayores niveles de audiencia televisiva y digital del torneo en el mercado internacional. También le puede interesar: Templos, tecnología y tradición: estos son los estadios del Mundial Norteamérica 2026

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