x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Dian alerta sobre estafa que cobra falsos aranceles en envíos internacionales que llegan a Colombia

La Dian alertó sobre estafas que exigen pagos por falsos aranceles de importación en envíos urgentes mediante oficios falsos con logos y firmas.

  • Con esta advertencia, la Dian busca evitar que más ciudadanos sean víctimas de fraudes que se aprovechan del crecimiento del comercio electrónico y de la llegada de paquetes internacionales al país. FOTO: Colprensa.
    Con esta advertencia, la Dian busca evitar que más ciudadanos sean víctimas de fraudes que se aprovechan del crecimiento del comercio electrónico y de la llegada de paquetes internacionales al país. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
bookmark

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) lanzó una alerta a los ciudadanos por una nueva modalidad de fraude en la que delincuentes envían comunicaciones falsas para exigir pagos por supuestos aranceles de importación de productos provenientes del exterior.

Según la entidad, los estafadores están enviando oficios falsos que simulan ser comunicaciones oficiales, utilizando nombres, firmas y logotipos que no corresponden a la institución, con el objetivo de presionar a las víctimas para que realicen pagos irregulares.

Las comunicaciones se refieren a supuestos cobros asociados a envíos urgentes internacionales, una modalidad frecuente en el comercio electrónico y en la importación de paquetes desde el exterior.

Información falsa reportada por la Dian.
Información falsa reportada por la Dian.

Puede leer: Comercio electrónico en Colombia alcanzó $145,4 billones en 2025 y marcó récord histórico

Cómo operan los delincuentes que suplantan a la Dian

De acuerdo con la advertencia oficial emitida este 11 de marzo, los delincuentes envían documentos que aparentan ser notificaciones oficiales de la Dian.

En estos oficios, los estafadores exigen el pago inmediato de altos montos por supuestos aranceles de importación.

Además, utilizan canales de pago que presentan como autorizados para dar apariencia de legalidad y generar presión sobre las víctimas.

El objetivo es inducir a los ciudadanos a realizar transferencias o consignaciones bajo la amenaza de sanciones o bloqueos relacionados con sus envíos.

Lea aquí: Dian confirma ciberataque: hubo acceso a datos personales y denuncia intento de extorsión

Frente a esta situación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reiteró varias reglas clave para identificar comunicaciones legítimas.

Primero, las comunicaciones oficiales de la entidad solo se envían desde correos electrónicos con dominio institucional @dian.gov.co. La entidad aclaró que no notifica trámites ni cobros mediante correos externos ni a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Además, la Dian enfatizó que nunca solicita pagos a cuentas bancarias personales y tampoco delega el cobro de obligaciones tributarias o aduaneras en empresas privadas de mensajería.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Ante el aumento de este tipo de fraudes, la Dian hizo varias recomendaciones para proteger a los ciudadanos.

La primera es desconfiar de mensajes con tono de urgencia, especialmente aquellos que advierten sobre sanciones inmediatas o bloqueos si no se realiza un pago rápido.

También recomendó no entregar datos personales ni consignar dinero sin verificar previamente la información con la autoridad competente.

En caso de recibir una notificación sospechosa, la entidad sugiere consultar directamente con la Dian antes de realizar cualquier trámite o pago.

Además: Dian recaudó en impuestos $37,4 billones en enero de 2026, 14% más que hace un año

Los ciudadanos que identifiquen posibles intentos de estafa pueden reportarlos ante la Policía Nacional de Colombia a través del CAI Virtual, el canal digital habilitado para denuncias y alertas. El reporte puede realizarse en la plataforma oficial: https://caivirtual.policia.gov.co.

Temas recomendados

Importaciones
Dian
Estafa
comercio electrónico
Arancel
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida