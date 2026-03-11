¿El heredero del desierto? Sinner acecha el único Masters 1000 de pista dura que le falta

El italiano Jannik Sinner (24 años) derrotó con doble tie-break a la joya brasileña João Fonseca (19 años y 35 del ranking ATP), avanzó a los cuartos de final y se mantiene como el segundo favorito, detrás del español Carlos Alcaraz, para quedarse con el título del Indian Wells. En una cancha central a reventar por el ruido de los brasileños, el número dos del mundo se impuso a Fonseca por 7-6 (8/6) y 7-6 (7/4), en un duelo inédito que quedará bien guardado en los anaqueles del torneo. “Sentí que la clave estaba en intentar ser lo más agresivo posible”, dijo Sinner, quien busca su primer título en el prestigioso Masters 1000 en el desierto de California.

“João tiene un talento increíble, es muy potente en ambos lados. Estaba sacando muy bien. Quizás cedió un poco al final del segundo set, pero estoy muy contento de haber pasado”, añadió el italiano. Su siguiente obstáculo será el estadounidense Learner Tien (20 años), vigesimoquinto preclasificado, que eliminó al español Alejandro Davidovich Fokina por 4-6, 6-1 y 7-6 (7/4). De avanzar, en semifinales se proyecta un choque contra el alemán Alexander Zverev (4º sembrado), a quien le ha ganado sus últimos cinco enfrentamientos. También podrían aparecer en el radar Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti. De cara a la gran final, el escenario más probable para Sinner es un duelo contra el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. El español ha sido la “bestia negra” de Sinner en el desierto, eliminándolo en las semifinales de 2023 y 2024.

¿Qué le favorece a Sinner?

Los expertos señalan que las canchas de Indian Wells este año están casi un 10% más rápidas que en 2025. Esto favorece el estilo de “primer golpe” y la agresividad de Sinner. A pesar de las críticas iniciales tras caer en Australia ante Djokovic y en Doha ante Mensik, Sinner ha declarado sentirse “calmado y relajado”, luego de trabajar intensamente en su fortaleza física en el gimnasio. Entérese: Alcaraz estira su racha de 13-0: El campeón de Australia brilla en su estreno en el Indian Wells En lo que va de 2026, mantiene un récord de 10 victorias y solo 2 derrotas, con un 55% de efectividad en conversión de puntos de quiebre. Indian Wells es el único Masters 1000 de pista dura que Sinner aún no ha ganado. Si logra el título este domingo, completaría el “set” de ganar los seis torneos de esta categoría que se juegan sobre superficie rápida.

Zverev se inscribe en cuartos de final de Indian Wells

El francés Arthur Fils, en tanto, se convirtió en el primer clasificado a los cuartos masculino, donde chocará con el alemán Alexander Zverev, cuarto jugador del mundo. Fils, de 21 años y 32 de la ATP, derrotó al canadiense Félix Auger-Aliassime, noveno del ranking, por 6-3 y 7-6 (11/9) en 1 hora 51 minutos de partido.

Aryna Sabalenka busca su primera consagración en el Indian Wells. FOTO GETTY

La bielorrusa Aryna Sabalenka se convirtió en la primera clasificada a los cuartos de final en la rama femenina, y también se encamina hacia su primer título en este WTA 1000. La número uno del mundo se deshizo fácilmente en octavos de final de la japonesa Naomi Osaka, quien eliminó a la colombiana Camila Osorio.En el segundo choque entre ambas en el circuito de la WTA, Sabalenka se impuso por 6-2 y 6-4 en una hora y veinte minutos de juego. “Estoy contenta de haberle puesto tanta presión, de haber aportado variedad hoy en la pista”, dijo Sabalenka. Sabalenka, cuatro veces ganadora de torneos de Grand Slam, no ha logrado levantar el trofeo de Indian Wells. El año pasado dejó escapar el título frente a la adolescente rusa Mirra Andreeva y en 2023 también perdió la final, en esa ocasión ante la kazaja Elena Rybakina.