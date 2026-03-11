Así vivió Colombia la crisis de salud en 2025: 35 tutelas por hora pidiendo atención

La crisis que vive el sistema de salud está dejando cifras que sorprenden y dan miedo. La Corte Constitucional dio a conocer las cifras sobre las acciones de tutela que se presentaron ante los jueces de la República en 2025, entre las que destacan las interpuestas por temas que tienen que ver con la problemática que vive el sector sanitario.
Los datos de la alta corte advierten, en primer lugar, que en 2025 se presentó la mayor cifra de tutelas presentadas en la historia del país, con 923.397 de estas acciones legales. Ese incremento se ha mantenido desde 2020, año en el que se ubicó en 292.555 y fue subiendo así: hubo 462.199 en 2021, 633.704 en 2022, 742.920 en 2023 y 912.614 en 2024.
Sobre esto, esa corporación señaló que en lo que va corrido de 2026 “los despachos del país están remitiendo a la Corte Constitucional un promedio de 5.422 expedientes diarios”.