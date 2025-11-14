¡Buena noticia para Colombia! Trump elimina los aranceles para el café

Buenas noticias para Colombia. En la tarde de este viernes 14 de noviembre, la Casa Blanca confirmó una orden ejecutiva para eliminar los aranceles que Estados Unidos aplicó este año a diversas importaciones agrícolas, entre ellas el café de todos los orígenes. El documento señala que un importante grupo de productos del sector agropecuario quedó excluido de los gravámenes “recíprocos” establecidos, después de revisar factores como la capacidad de producción interna de esos bienes en el mercado estadounidense. La Casa Blanca recordó que el pasado 2 de abril Trump expidió una orden ejecutiva que reconfiguró de manera profunda la estrategia comercial del país. Esa medida introdujo un arancel de diferentes proporciones con el argumento de que el desequilibrio en la balanza comercial representaba “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y para la economía de Estados Unidos. Para el caso de Colombia ese impuesto fue del 10%, la imposición mínima.

Qué dijo la Casa Blanca

Sobre la decisión, el presidente estadounidense afirmó en la orden ejecutiva que recibió información y recomendaciones adicionales de diversos funcionarios que, siguiendo sus instrucciones, han estado monitoreando las circunstancias relacionadas con la emergencia declarada que dio origen a los aranceles. “Tras considerar la información y las recomendaciones que me han proporcionado, el estado de las negociaciones con diversos socios comerciales, la demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna actual para producirlos, entre otros factores, he determinado que es necesario y apropiado modificar aún más el alcance de los productos sujetos al arancel recíproco impuesto”, señaló.

Impacto para los cafeteros

Según Gustavo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Asoexport), el café colombiano atraviesa uno de sus mejores momentos en décadas. Su calidad sigue siendo reconocida internacionalmente y su peso en la economía nacional se consolida. Durante el año cafetero de octubre de 2024 a septiembre de 2025, el país logró su nivel de producción más alto en 30 años, con 14,8 millones de sacos de 60 kilos, un incremento del 17% frente al periodo anterior. Además, en el ámbito internacional, Colombia se consolidó como el segundo proveedor de café de Estados Unidos, con una participación del 19% en 2024, solo detrás de Brasil, que mantiene el 32%. “Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones agrícolas de Colombia, especialmente de café, aunque también de muchos otros productos. De hecho, para algunos productos, las concentraciones de exportación son aún mayores. Colombia exporta a más de 110 países, pero el principal destino sigue siendo Estados Unidos, con alrededor del 40%”, destacó Gómez. El gremio Asoexport calificó la una victoria estratégica para Colombia. Sostuvo que es de relevancia de mantener los canales diplomáticos y comerciales junto con actores clave del mercado estadounidense, que es el principal socio comercial para Colombia y destino de 30% de las exportaciones. “Desde Asoexport reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales con Estados Unidos y otros mercados estratégicos mediante diplomacia técnica y presencia permanente en los centros de decisión global”, indicó.

La interlocución con los socios comerciales es importante

Esta decisión marca un hito para la industria mundial y que tiene un impacto directo para Colombia como uno de los principales países productores. Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, destacó que esta determinación fue posible gracias a un diálogo continuo con autoridades y legisladores estadounidenses que escucharon los argumentos técnicos del gremio. Según explicó, la medida demuestra que un análisis riguroso y una interlocución permanente permiten construir decisiones que benefician tanto al consumidor en Estados Unidos como al productor en los países de origen. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros subrayó que este logro reafirma la importancia de mantener relaciones sólidas y de largo plazo con los actores estratégicos del mercado internacional. También señaló que la Federación seguirá trabajando para ampliar y mejorar los acuerdos comerciales con Estados Unidos, considerado el destino más relevante para el café colombiano. Bahamón envió un mensaje de tranquilidad a los caficultores del país y reiteró el compromiso de la institución con una agenda internacional activa. Recordó que, además del trabajo con Estados Unidos, la organización continúa fortaleciendo la presencia de Colombia en regiones como Medio Oriente, Asia, Oceanía y Europa. A través de diplomacia técnica, visión global y participación en los centros donde se toman las decisiones, la Federación —dijo— seguirá defendiendo la competitividad del café colombiano.

Aguacate, flores y banano también quedarían sin arancel