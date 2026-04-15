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Trump dice que “China está muy contenta” de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz

Trump asegura que trabaja en la apertura permanente del estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% del petróleo mundial, mientras EE.UU. mantiene bloqueo a puertos iraníes en plena tensión.

  • En su mensaje, Trump combinó llamados a la cooperación internacional con advertencias militares, afirmando que EE.UU. está preparado para actuar si es necesario. FOTO GETTY
    En su mensaje, Trump combinó llamados a la cooperación internacional con advertencias militares, afirmando que EE.UU. está preparado para actuar si es necesario. FOTO GETTY
  • Donald Trump aseguró en Truth Social que impulsará la apertura permanente del estrecho de Ormuz y destacó una supuesta coordinación con China.
    Donald Trump aseguró en Truth Social que impulsará la apertura permanente del estrecho de Ormuz y destacó una supuesta coordinación con China.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno trabaja en la apertura permanente del estrecho de Ormuz, en medio de la escalada del conflicto con Irán y el bloqueo marítimo impuesto por Washington.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump dijo que la medida al parecer cuenta con el respaldo del gigante asiático. “China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse”, escribió.

El mandatario agregó que hay compromisos en materia de seguridad internacional. “Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un fuerte abrazo cuando llegue allí en unas semanas. ¡Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz! ¿Acaso no es mejor que pelear?”, señaló.

Le puede gustar: “No tengo miedo”: la respuesta del papa León XIV ante los ataques de Donald Trump por la guerra en Irán

No obstante, también lanzó una advertencia. “Pero recuerden, somos muy buenos peleando, si es necesario, mucho mejores que nadie”, concluyó.

La estrategia del bloqueo de EE. UU. en Ormuz

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de alta tensión. El ejército estadounidense inició este lunes un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes. Eso como una estrategia de presión para abrir ese paso marítico.

Eso porque Irán cerró de facto el paso marítimo en respuesta a ataques de Estados Unidos e Israel, que comenzaron hace dos meses.

Donald Trump aseguró en Truth Social que impulsará la apertura permanente del estrecho de Ormuz y destacó una supuesta coordinación con China.
Donald Trump aseguró en Truth Social que impulsará la apertura permanente del estrecho de Ormuz y destacó una supuesta coordinación con China.

El endurecimiento de las medidas ocurre tras el fracaso de las negociaciones entre Washington y Teherán, que durante el fin de semana no lograron un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

La falta de consenso mantiene la incertidumbre en los mercados internacionales, especialmente en el sector energético, donde el estrecho de Ormuz juega un papel determinante.

En este escenario, las declaraciones de Trump sobre una eventual apertura permanente del paso y la cooperación con China introducen un nuevo elemento en la dinámica geopolítica global.

¿Por qué es clave el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo. Está ubicado entre Irán y Omán y conecta el golfo Pérsico con el océano Índico.

Por esta vía transita cerca del 20% del petróleo global, además de gas natural y mercancías esenciales. Por ello, cualquier alteración en su operación tiene un impacto directo sobre los precios internacionales del crudo y la seguridad energética mundial.

La reapertura del paso marítimo es vista como un factor clave para estabilizar los mercados energéticos en medio del conflicto.

Entérese: Se cumple el plazo límite impuesto por Trump para el bloqueo del estrecho de Ormuz, ¿qué pasará?

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