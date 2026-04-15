Trump dice que “China está muy contenta” de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno trabaja en la apertura permanente del estrecho de Ormuz, en medio de la escalada del conflicto con Irán y el bloqueo marítimo impuesto por Washington.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump dijo que la medida al parecer cuenta con el respaldo del gigante asiático. “China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse”, escribió.

El mandatario agregó que hay compromisos en materia de seguridad internacional. “Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un fuerte abrazo cuando llegue allí en unas semanas. ¡Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz! ¿Acaso no es mejor que pelear?”, señaló.

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No obstante, también lanzó una advertencia. “Pero recuerden, somos muy buenos peleando, si es necesario, mucho mejores que nadie”, concluyó.