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Juzgado le ordena a De la Espriella retractarse y ofrecer disculpas a periodista por comentarios misóginos en una entrevista

El caso tiene origen en una entrevista durante la cual, según consta en el expediente, mostró a una periodista una imagen enfocada en sus partes íntimas y aseguró que esta le había permitido obtener el apoyo del electorado femenino.

  • Las autoridades judiciales consideraron que sus palabras vulneraron la integridad y derechos de las mujeres. FOTO: PÁGINA OFICIAL DEL CANDIDATO.
    Las autoridades judiciales consideraron que sus palabras vulneraron la integridad y derechos de las mujeres. FOTO: PÁGINA OFICIAL DEL CANDIDATO.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 3 horas
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‘Con esa foto me gané unos votos bien bacanos (...)’, dijo Abelardo De la Espriella con orgullo. ‘Acércala y dime qué ves ahí’ y ‘No seas tímida’, agregó. ¿Qué estaba mostrando? El abogado y candidato presidencial le señalaba una foto íntima y sexual a la periodista Laura Rodríguez. Ante esos hechos, un juez le pidió retractarse y pedir disculpas públicas.

Todo ocurrió durante una entrevista en el programa Piso 8 FM, en mayo, antes de la primera vuelta presidencial. Contienda en la que, a pesar de ser el protagonista de polémicas por comentarios machistas, ganó el primer lugar con una amplia cantidad de votos.

“Estoy mal de culo, pero miren esta foto”, también dijo.

InfogrÃ¡fico
Juzgado le ordena a De la Espriella retractarse y ofrecer disculpas a periodista por comentarios misóginos en una entrevista

En el fallo que le ordena las medidas reparativas, el Juzgado 129 Penal Municipal de Bogotá estipuló:

“Durante la entrevista, el accionado (De la Espriella) exhibió desde su teléfono celular una fotografía íntima y afirmó haber obtenido apoyo del ‘electorado femenino’ a partir de dicha imagen”.

Según la denunciante, aquellas “manifestaciones transmiten la idea de que las mujeres pueden ser influenciadas políticamente mediante referencias sexuales masculinas, reduciendo la participación política femenina a criterios de atracción sexual y cosificación”.

Para ella, se trató de un caso de violencia mediática y simbólica. La Justicia le dio la razón, y es que, las acciones y palabras dichas por Abelardo De la Espriella, según la ley, configuraron violencias basadas en género y violaron varios derechos fundamentales.

De la Espriella tiene 48 horas para publicar “una declaración pública dirigida a la ciudadanía en la cual se retracte y se disculpe por las expresiones hechas en el programa Piso 8, ya analizadas en este fallo”.

El Juzgado añadió que Edwil Jhovany Ramírez Ortega, director y productor de Piso 8 FM, deberá editar la entrevista para eliminar aquel fragmento.

Cabe recordar que, días después de la entrevista, De la Espriella pidió disculpas, pero no se retractó. “No lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes”, dijo, haciendo énfasis en que lo dijo con humor.

Sin embargo, Rodríguez ya había sido enfática en que para ella fue más que un chiste. “Y no fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, dijo la profesional en X.

Queda esperar la nueva respuesta del candidato.

Lea también: Abelardo de la Espriella celebra su paso a segunda vuelta: “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”

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