Fajardo aún no revela apoyo en segunda vuelta: “los votos no son de los dirigentes”

Los 1.009.073 votos que sacó la dupla presidencial Sergio Fajardo–Edna Bonilla el pasado 31 de mayo parecen ser los más codiciados y solicitados por las campañas de quienes se disputarán la Casa de Nariño el próximo 21 de junio: el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda. El panorama quedó expuesto así después de que la ahora excandidata Paloma Valencia cantara su apoyo por el primero.
En ese contexto, este martes el exgobernador de Antioquia envió un mensaje a los dos candidatos desde su cuenta de X (antiguo Twitter). Allí mencionó que tienen la responsabilidad de “representar a la mayoría de los electores, de sumar y ampliar y de ir mucho más allá de su importante e incuestionable resultado”.
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Así mismo, mencionó que “Colombia también expresó que hay otras maneras de hacer política” y que a las personas que votaron por él “hay que sumar otras expresiones de voto moderado y de centro que tuvieron también presencia relevante”.
Posteriormente, criticó los discursos que De la Espriella y Cepeda hicieron tras conocer los resultados de la primera vuelta, que dejaron al abogado con 10.361.499 votos y al senador con 9.688.361. Los calificó de “inflamados, sectarios y agresivos hacia los que votaron distinto”.