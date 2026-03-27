Colombia estrena “escudo” contra apagones: llegan los primeros compensadores síncronos para evitar fallas eléctricas

Con el objetivo de fortalecer el sistema eléctrico nacional, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) adjudicó a Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), la instalación de los primeros compensadores síncronos en el país, representando un hito para el sistema eléctrico colombiano
Estos equipos serán ubicados en las subestaciones de Maicao 110 kV y Santa Marta 110 kV, en la región Caribe, una zona estratégica para el desarrollo energético de Colombia.
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