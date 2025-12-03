Colombia abre nueva ronda de energía eólica en búsqueda de inversionistas chinos, ¿habrá reglas claras?

El Gobierno volvió a acelerar la búsqueda de inversionistas de energía renovable para Colombia, esta vez para la eólica. En el IX Diálogo China–Colombia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó que se abrirá una nueva ronda de energía eólica, invitó directamente a las empresas chinas a participar y aseguró que el país ya dio los pasos regulatorios necesarios para despejar el camino a más proyectos. El ministro reveló que el Ejecutivo tomó decisiones estructurales para liberar capacidad eléctrica que estaba en manos de “proyectos de papel” y que nunca despegaron. Con esa depuración, explicó, ahora sí se puede abrir espacio real para que la nueva generación renovable entre al sistema. “Cuando llegamos, Colombia tenía apenas un 1% de energías limpias. Hoy estamos en el 15% y esperamos cerrar en 20%. Cumplimos la meta del Plan Nacional de Desarrollo y abrimos el camino para que aún más proyectos entren al sistema”, afirmó Palma. Entérese: Ecopetrol dio un paso atrás en la transición energética: ¿por qué se bajó de la Ronda Eólica Costa Afuera?

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en el IX Diálogo China–Colombia.

Liberación de capacidad y señales de estabilidad para los inversionistas

Palma insistió en que esta liberación de capacidad permite fortalecer la seguridad energética, desmontar las versiones sobre un eventual apagón y enviar señales claras a las empresas que quieren apostar por la transición colombiana. “Hemos decidido trazar una estrategia regulatoria para desatar más energías limpias. Este Gobierno tomó decisiones para que la capacidad no siga acaparada, liberándola para que los proyectos reales, muchos de estos presentados por empresas chinas, que sí generan energía, avancen”, subrayó. Según el ministro, la próxima ronda eólica busca consolidar un clima de confianza, un marco regulatorio estable, reglas claras y una apuesta de largo plazo para que más energías limpias lleguen a los hogares y a la industria.

Palma invitó expresamente a las compañías chinas, varias de ellas con experiencia global en solar y eólica, a competir en la nueva ronda. Reconoció que muchas de estas empresas ya habían presentado proyectos en el país, pero la capacidad estaba bloqueada por iniciativas que no avanzaban. “La idea es dejar un clima regulatorio favorable para que más energía entre al sistema y Colombia siga avanzando hacia un futuro energético seguro y sostenible”, concluyó.

El antecedente: la sorpresiva salida de Ecopetrol en la ronda costa afuera