“Se han tomado decisiones que no comparto”: renuncia Mónica Higuera, directora de la Unidad de Regulación Financiera y funcionaria clave del MinHacienda

En menos de 24 horas se conocieron dos nuevas salidas en el Gobierno de Gustavo Petro. Esta vez se trata de la directora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), Mónica Piedad Higuera Garzón, quien presentó este 3 de diciembre su renuncia irrevocable, con efectos inmediatos.

En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, Higuera agradeció la confianza depositada en ella tanto por el Gobierno como por el propio ministro y destacó los avances alcanzados durante su gestión en materia de regulación financiera.

Según explicó, desde la URF se lograron “avances significativos” en el fortalecimiento del marco regulatorio del sistema financiero, con reformas orientadas a incrementar la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad del sector.

Aunque aseguró compartir la visión del proyecto político del presidente Gustavo Petro, la exdirectora señaló que “se han tomado decisiones que no comparto, y esto hace que no pueda continuar en el cargo”, según se lee en el documento.

En su misiva, Higuera añadió que durante su gestión: “Se promovieron reformas orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y sostenibilidad del sector, incluyendo propuestas técnicas rigurosas para todos los regulados, con el propósito de avanzar hacia una mayor inclusión financiera y contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales”.

“Deseo que la entidad continúe fortaleciendo la institucionalidad y trabajando por el bienestar de la ciudadanía”, finalizó así su carta de renuncia.