Luis Díaz, titular en el triunfo del Bayern Múnich como visitante a Unión Berlín por la Copa de Alemania

El marcador fue favorable 2-3, en el duelo que se disputa en el Stadion An der Alten Försterei.

    Luis Díaz fue titular con el Bayern Múnich en el duelo por Copa de Alemania ante Unión Berlín. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
El delantero colombiano Luis Díaz fue titular y estuvo todo el juego en el duelo que el Bayern Múnich ganó como visitante ante Unión Berlín por la Copa de Alemania, en el Stadion An der Alten Försterei.

El cuadro del colombiano ganó 2-3 y aunque Díaz no marcó fue bien calificado por su buen desempeño en el juego, en el que dos autogoles del rival, ayudaron para el triunfo del Múnich.

Hay que recordar que Lucho tiene 12 goles en 20 encuentros con Bayern Múnich por Copa y Liga.

Los goles

A los 12 minutos del juego, Ilyas Ansah marcó en su propio arco, autogol que abrió el marcador a favor del visitante.

Luego, a los 24, el goleador Harry Kane amplió la ventaja para el Bayern, que lo gana 0-2, en el primer tiempo.

A los 40 minutos, Unión Berlín descontó, a través de Leopold Querfeld, en lanzamiento de tiro penal.

No fue la noche para los jugadores del Unión Berlín, que marcaron el segundo autogol, a través de Diogo Leite a los 45’+4; mientras que Leopold Querfeld volvió a marcar, de penal a los 55 minutos, para dejar el marcador parcial, 2-3 a favor del Bayern Múnich.

Al final, el resultado no cambió y el Bayern se quedó con el triunfo para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Alemania.

En la próxima fecha, por la Bundesliga, el Bayern Múnich visitará al Stuttgart, este sábado 6 de diciembre, a las 9:30 de la mañana, hora de Colombia.

Utilidad para la vida