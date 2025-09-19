Voces y leyendas del balompié nacional invitan a vivir el Mundial como una gran familia

El regreso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comienza a sentirse en el país, no solo como un evento deportivo, sino como una celebración cultural que promete unir generaciones alrededor de la pasión por el fútbol.

Una campaña nacional reunirá a grandes referentes del balompié colombiano y a reconocidos periodistas para revivir el espíritu que caracteriza a la hinchada. Leyendas como Mario Yepes, Francisco Maturana, Faryd Mondragón y Óscar Córdoba, junto con Daniela Montoya, referente de la Selección femenina, se unirán a voces icónicas como Hernán Peláez, Nicolás Samper y Javier Fernández. La propuesta busca rescatar la esencia de lo que significa vivir el Mundial en familia: compartir, cantar y emocionarse más allá de los 90 minutos.

La iniciativa contempla una serie de experiencias en las principales ciudades del país, con actividades en espacios públicos y privados para que los colombianos revivan memorias de glorias pasadas y creen nuevas alrededor de la cita deportiva más grande del planeta.

“Después de ocho años, Colombia vuelve a esta fiesta y lo haremos como sabemos: en familia”, señaló Erick Strauss, director de Marketing e Innovación de Diageo Colombia y vocero de la campaña, destacando el papel del fútbol como punto de encuentro cultural y social.