Joven de Medellín fue rescatada de una red de trata de personas en República Dominicana; este es su testimonio

Una joven de Medellín fue rescatada en Santo Domingo tras caer en una red de trata de personas. Su testimonio revela cómo operan estos engaños y la clave que permitió a Migración Colombia y las autoridades dominicanas liberarla.

    Mujer de Medellín fue liberada tras permanecer retenida por una red de trata de personas en República Dominicana. FOTO: Migración Colombia
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 11 horas
bookmark

Una joven de Medellín, Antioquia, fue rescatada por agentes del Grupo de Investigación de la Policía Judicial de Migración Colombia, tras permanecer retenida por una red de explotación sexual en República Dominicana.

El operativo se llevó a cabo en el sector residencial Hazam Estudio, en Santo Domingo, luego de que un familiar de la víctima activara una alerta a través de la aplicación LibertApp, herramienta que permitió conocer la ubicación en tiempo real y dar aviso inmediato a las autoridades.

La mujer relató que se encontraba estudiando en la capital antioqueña cuando recibió una propuesta “tentadora” por parte de una mujer colombiana casada con un ciudadano dominicano, quien le ofreció trabajar en la prostitución.

“Yo accedí porque me dejé de llevar mucho de la ambición. Cuando llegué a RD, me cobraron una cifra muy alta de dinero que, obviamente, en ese momento no tenía”, declaró.

Entérese: Medellín se apunta para ser capital del turismo de bienestar con un nuevo hotel de 35 millones de dólares

Al llegar al país caribeño, la víctima fue obligada a pagar 3.500 dólares (más de 13 millones de pesos al cambio de hoy), de los que ya había entregado aproximadamente 513 dólares (2 millones de pesos). Además, debía dar abonos semanales de 150 dólares (más de 500 mil pesos) con gastos adicionales de alojamiento y alimentación.

La mujer afirmó que fue llevada a una casa donde otras jóvenes también eran sometidas a explotación sexual. En ese lugar presenció episodios de extrema violencia, entre ellos, el caso de una víctima drogada hasta perder el conocimiento y otra que fue herida con arma de fuego el mismo día de su llegada.

“Me trataban mal, me humillaban, me quitaron los documentos y me acosaban por dar el dinero que era de verdad una cifra muy alta. Al sentirme en una trata de personas, acudí a un familiar y él entregó la información a Migración Colombia, quienes actuaron con República Dominicana y me rescataron”, agregó.

La acción conjunta de los policías de Colombia y República Dominicana fue crucial para liberar a la joven tras un allanamiento en la zona residencial. “El consejo que doy es que no se dejen llevar por la ambición ni por el dinero fácil, porque lo que viene fácil, se va fácil. Primero estás tú, tu vida y tu dignidad. Nada vale más que eso”, concluyó.

Siga leyendo: Colombiano es señalado de matar a mujer compatriota en apartamento turístico en Lloret de Mar, España

¿Cómo rescataron a la joven de Medellín en República Dominicana?
Con una alerta enviada por su familia mediante LibertApp, las autoridades de ambos países allanaron la vivienda donde estaba retenida.
¿Cuánto dinero exigía la red de trata a las víctimas?
Al llegar les cobraban hasta 3.500 dólares, además de abonos semanales y gastos de alojamiento y alimentación.
¿Qué hacer si sospecho de una red de trata de personas?
Contactar de inmediato a Migración Colombia o la Policía, y usar aplicaciones como LibertApp para dar aviso.

Utilidad para la vida