Joven de Medellín fue rescatada de una red de trata de personas en República Dominicana; este es su testimonio

El operativo se llevó a cabo en el sector residencial Hazam Estudio, en Santo Domingo, luego de que un familiar de la víctima activara una alerta a través de la aplicación LibertApp, herramienta que permitió conocer la ubicación en tiempo real y dar aviso inmediato a las autoridades.

Una joven de Medellín, Antioquia, fue rescatada por agentes del Grupo de Investigación de la Policía Judicial de Migración Colombia, tras permanecer retenida por una red de explotación sexual en República Dominicana.

La mujer relató que se encontraba estudiando en la capital antioqueña cuando recibió una propuesta “tentadora” por parte de una mujer colombiana casada con un ciudadano dominicano, quien le ofreció trabajar en la prostitución.

“Yo accedí porque me dejé de llevar mucho de la ambición. Cuando llegué a RD, me cobraron una cifra muy alta de dinero que, obviamente, en ese momento no tenía”, declaró.

Al llegar al país caribeño, la víctima fue obligada a pagar 3.500 dólares (más de 13 millones de pesos al cambio de hoy), de los que ya había entregado aproximadamente 513 dólares (2 millones de pesos). Además, debía dar abonos semanales de 150 dólares (más de 500 mil pesos) con gastos adicionales de alojamiento y alimentación.

La mujer afirmó que fue llevada a una casa donde otras jóvenes también eran sometidas a explotación sexual. En ese lugar presenció episodios de extrema violencia, entre ellos, el caso de una víctima drogada hasta perder el conocimiento y otra que fue herida con arma de fuego el mismo día de su llegada.

“Me trataban mal, me humillaban, me quitaron los documentos y me acosaban por dar el dinero que era de verdad una cifra muy alta. Al sentirme en una trata de personas, acudí a un familiar y él entregó la información a Migración Colombia, quienes actuaron con República Dominicana y me rescataron”, agregó.