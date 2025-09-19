Getsemaní y su vida de barrio fue reconocido patrimonio inmaterial cultural de la Nación, ¿una medida contra la gentrificación?

Getsemaní, uno de los barrios más icónicos de Cartagena es, desde este 17 de septiembre, patrimonio cultural de Colombia, esto luego que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobara, por unanimidad, el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la Vida de Barrio en este sector, lo que permite su ingreso a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI).
Para la Junta de Acción Comunal (JAC) de Getsemaní, este hecho se constituye como un hito histórico para Cartagena y el país, al reconocer que la permanencia de las comunidades en sus territorios es condición indispensable para la sostenibilidad de los centros históricos, lo que también se lee como una medida para frenar el fenómeno de la gentrificación en la turística capital de Bolívar.
La JAC agregó que la “Vida de barrio” en Getsemaní es una manifestación cultural que se expresa en las formas de habitar, en la solidaridad vecinal y en las memorias compartidas.