Empresas podrían pedir devolución de impuesto a plásticos tras nuevo decreto, ¿de qué se trata?

Las empresas que fabrican o importan envases, empaques y embalajes plásticos de un solo uso tendrán una nueva herramienta para reducir su carga tributaria e incluso recuperar recursos pagados al Estado. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, reglamentó las condiciones para aplicar beneficios asociados al impuesto sobre estos productos y habilitó un mecanismo que, en determinados casos, permitirá solicitar devoluciones por pagos realizados en exceso.
La medida quedó establecida en el Decreto 0509 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda para reglamentar el artículo 52 de la reforma tributaria de 2022. La norma entró en vigor el pasado 20 de mayo y define cómo operará la denominada “no causación” del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.
El eje central del nuevo esquema es la Certificación de Economía Circular (CEC), un documento que acreditará los esfuerzos de las empresas en materia de reciclaje, aprovechamiento de residuos y gestión sostenible de materiales. Esta certificación será expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), previa verificación de los requisitos establecidos por el Ministerio de Ambiente.
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