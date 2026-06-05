Empresas podrían pedir devolución de impuesto a plásticos tras nuevo decreto, ¿de qué se trata?

Las empresas que fabrican o importan envases, empaques y embalajes plásticos de un solo uso tendrán una nueva herramienta para reducir su carga tributaria e incluso recuperar recursos pagados al Estado. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, reglamentó las condiciones para aplicar beneficios asociados al impuesto sobre estos productos y habilitó un mecanismo que, en determinados casos, permitirá solicitar devoluciones por pagos realizados en exceso. La medida quedó establecida en el Decreto 0509 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda para reglamentar el artículo 52 de la reforma tributaria de 2022. La norma entró en vigor el pasado 20 de mayo y define cómo operará la denominada “no causación” del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. El eje central del nuevo esquema es la Certificación de Economía Circular (CEC), un documento que acreditará los esfuerzos de las empresas en materia de reciclaje, aprovechamiento de residuos y gestión sostenible de materiales. Esta certificación será expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), previa verificación de los requisitos establecidos por el Ministerio de Ambiente. Le puede interesar: Antioquia representó 24% del empleo del sector plástico en Colombia entre enero-septiembre y creció 4,9% en producción

La certificación que puede reducir el impuesto

La reglamentación establece que las empresas podrán disminuir parcial o totalmente el impuesto mediante un mecanismo denominado Factor de No Causación, el cual se aplicará sobre la cantidad de plástico gravada. El porcentaje de reducción dependerá del cumplimiento de distintos criterios ambientales, entre ellos el uso de material reciclado en nuevos productos, la recolección y aprovechamiento de residuos plásticos, la participación en programas de gestión de envases y empaques, así como el desarrollo de proyectos de innovación y ecodiseño. La Certificación de Economía Circular tendrá una vigencia de un año y deberá obtenerse antes de presentar la declaración tributaria correspondiente, ya que este documento definirá qué proporción del material plástico podrá quedar excluida del impuesto. La reglamentación también recoge la interpretación que previamente había realizado la Corte Constitucional sobre este tributo, aclarando que el impuesto recae sobre el plástico utilizado en los envases o empaques y no sobre los productos contenidos en ellos. Lea más: Fracasan en Ginebra las negociaciones de la Onu para un tratado contra la contaminación por plásticos

En algunos casos sí será posible solicitar devoluciones

Uno de los aspectos que más interés ha despertado entre las empresas es la posibilidad de recuperar recursos ya pagados. Como regla general, el decreto señala que la no causación del impuesto no genera automáticamente devoluciones. Sin embargo, la norma contempla una excepción relevante cuando la reducción del tributo se produce mediante una corrección de la declaración presentada por el contribuyente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando una empresa presenta y paga su declaración tributaria, pero posteriormente obtiene la Certificación de Economía Circular expedida por la Anla. En ese escenario, el contribuyente tendría la posibilidad de corregir la declaración, recalcular el impuesto y disminuir el valor inicialmente liquidado. Si esa corrección genera un pago en exceso, la empresa podrá solicitar la devolución de los recursos siguiendo los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario. De acuerdo con el análisis realizado por la firma Holland & Knight, aunque la regla general limita las devoluciones automáticas derivadas de la no causación del impuesto, esta restricción no aplica cuando la disminución del valor a pagar surge de una corrección formal de la declaración tributaria. La medida representa un incentivo adicional para que las empresas fortalezcan sus estrategias de economía circular y adopten modelos de producción más sostenibles, al tiempo que introduce una mayor claridad sobre los beneficios tributarios asociados al reciclaje y la gestión responsable de residuos plásticos. Conozca también: Así es cómo el Black Friday dispara las emisiones, los residuos electrónicos y la contaminación plástica en todo el mundo

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