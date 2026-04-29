JEP acredita a ‘Simón Trinidad’ como víctima en caso UP y define su rol en el proceso

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctima directa a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda dentro del caso 06, que investiga el exterminio del partido político Unión Patriótica.
La decisión responde a una solicitud presentada en diciembre de 2025 por el propio Palmera Pineda, quien argumentó haber sido víctima de persecución política entre 1985 y 1987, cuando militaba en la Unión Patriótica en Valledupar, antes de ingresar a la guerrilla de las Farc, donde años después se convertiría en uno de sus negociadores en el proceso de paz que culminó con el acuerdo de 2016.