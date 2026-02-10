Estas son las 12 mayores empresas de Japón que llegaron al país a especializarse en café colombiano

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio inicio a una nueva edición del programa de formación en café de Colombia con las 12 empresas más grandes de Japón. Este es un proceso que consolida una relación comercial que se remonta a la década de los años sesenta. Más de 60 años de intercambio han unido a los caficultores colombianos con el mercado japonés, hoy considerado uno de los más exigentes del mundo en términos de calidad, trazabilidad y sostenibilidad. No es casualidad, según la FNC, Japón es actualmente el quinto mayor comprador de café colombiano a nivel global y el cuarto mercado más importante para la Federación Nacional de Cafeteros. Entérese: Café colombiano arranca 2026 bajo presión: producción cae 34% y el clima vuelve a pasar factura

Japón, mercado estratégico para las exportaciones de café colombiano

Durante 2025, Colombia exportó a Japón 682 mil sacos de café de 60 kilogramos, una cifra que confirma el peso estratégico de este país asiático para el sector cafetero nacional. El mercado japonés no solo compra volumen. Su valor está en la estabilidad de la demanda, la disposición a pagar por calidad diferenciada y el interés por conocer a fondo el origen del grano, desde la finca hasta la taza, dijo la Federación

Formación en café: 20 años creando expertos japoneses en origen

Este proceso de especialización no es nuevo. Desde hace 20 años, la FNC desarrolla encuentros de formación que combinan conocimiento técnico, experiencia en origen y contacto directo con la institucionalidad cafetera. En ese periodo, 249 compradores japoneses se han especializado en café de Colombia. Según el gremio cafetero, muchos de ellos han escalado dentro de sus compañías hasta convertirse en referentes y expertos en café colombiano, influyendo directamente en las decisiones de compra y en la estrategia de largo plazo de estas empresas. En esta nueva edición participan 15 delegados de 12 compañías japonesas de alto perfil, entre ellas Subaru Coffee Co, Marubeni Coporration, Mitsui & Co, Ogawa & Co, Mc Agri Alliance y Suntory Global Innovation Center Limited. El recorrido de esta misión inicia desde hoy 10 de febrero e incluye una agenda intensa que busca fortalecer los lazos comerciales y técnicos entre ambos países.

Del laboratorio a la finca: así se produce el café colombiano