Estas son las 12 mayores empresas de Japón que llegaron al país a especializarse en café colombiano

12 grandes empresas de Japón profundizan su apuesta por el café colombiano, reforzando una relación histórica que impulsa exportaciones, calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

  • Japón refuerza su apuesta por el café de Colombia con las 12 mayores empresas del país. FOTO: FNC.
    Japón refuerza su apuesta por el café de Colombia con las 12 mayores empresas del país. FOTO: FNC.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 4 horas
bookmark

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio inicio a una nueva edición del programa de formación en café de Colombia con las 12 empresas más grandes de Japón.

Este es un proceso que consolida una relación comercial que se remonta a la década de los años sesenta.

Más de 60 años de intercambio han unido a los caficultores colombianos con el mercado japonés, hoy considerado uno de los más exigentes del mundo en términos de calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

No es casualidad, según la FNC, Japón es actualmente el quinto mayor comprador de café colombiano a nivel global y el cuarto mercado más importante para la Federación Nacional de Cafeteros.

Entérese: Café colombiano arranca 2026 bajo presión: producción cae 34% y el clima vuelve a pasar factura

Japón, mercado estratégico para las exportaciones de café colombiano

Durante 2025, Colombia exportó a Japón 682 mil sacos de café de 60 kilogramos, una cifra que confirma el peso estratégico de este país asiático para el sector cafetero nacional.

El mercado japonés no solo compra volumen. Su valor está en la estabilidad de la demanda, la disposición a pagar por calidad diferenciada y el interés por conocer a fondo el origen del grano, desde la finca hasta la taza, dijo la Federación

Formación en café: 20 años creando expertos japoneses en origen

Este proceso de especialización no es nuevo. Desde hace 20 años, la FNC desarrolla encuentros de formación que combinan conocimiento técnico, experiencia en origen y contacto directo con la institucionalidad cafetera.

En ese periodo, 249 compradores japoneses se han especializado en café de Colombia.

Según el gremio cafetero, muchos de ellos han escalado dentro de sus compañías hasta convertirse en referentes y expertos en café colombiano, influyendo directamente en las decisiones de compra y en la estrategia de largo plazo de estas empresas.

En esta nueva edición participan 15 delegados de 12 compañías japonesas de alto perfil, entre ellas Subaru Coffee Co, Marubeni Coporration, Mitsui & Co, Ogawa & Co, Mc Agri Alliance y Suntory Global Innovation Center Limited.

El recorrido de esta misión inicia desde hoy 10 de febrero e incluye una agenda intensa que busca fortalecer los lazos comerciales y técnicos entre ambos países.

Este proceso de especialización se realiza desde hace 20 años. Los delegados escalan en sus compañías como expertos en café de Colombia.
Este proceso de especialización se realiza desde hace 20 años. Los delegados escalan en sus compañías como expertos en café de Colombia.

Del laboratorio a la finca: así se produce el café colombiano

De acuerdo con el comunicado de la FNC, las empresas japonesas abordarán temas clave para el comercio cafetero moderno, como comercio internacional, sostenibilidad, análisis sensorial, aseguramiento de la calidad y trazabilidad.

El programa incluye visitas a centros estratégicos del sistema cafetero colombiano, como Cenicafé, Almacafé y Buencafé, además de cooperativas y comités departamentales.

También contempla recorridos por fincas cafeteras en Quindío, Risaralda y Caldas, Cundinamarca, y el puerto de Cartagena, pieza clave en la logística de exportación.

La FNC dijo que “la experiencia acumulada en estos 20 años también ha permitido a los compradores japoneses conocer de primera mano laboratorios, centros de investigación, plantas de trilla, tostión y logística, así como espacios de catación y análisis de microlotes”.

Este contacto directo les permite entender el modelo productivo colombiano, basado mayoritariamente en pequeños caficultores. En Colombia, más del 90 % de los productores de café cultivan menos de cinco hectáreas, una característica que define la estructura social y económica del sector y que es representada por la Federación Nacional de Cafeteros.

Además: Centro de industrialización de la Fedecafé llega a Antioquia y otros dos departamentos: así funcionará

Temas recomendados

Comercio exterior
Exportaciones
Empresas
Caficultores
Cultura cafetera
Federación Nacional de Cafeteros
Café
Cafeteros
Procafecol
Precio del café
Japón
Colombia
Germán Bahamón
