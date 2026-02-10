Aberrante: mujer habría sido secuestrada por su expareja sentimental para obligarla a abortar en Medellín

Un aberrante caso de violencia contra la mujer fue dado a conocer en las últimas horas en Medellín. Una joven de 25 años fue rescatada por las autoridades luego de permanecer secuestrada durante dos días, tiempo en el que habría sido víctima de agresiones físicas y amenazas dentro de un inmueble ubicado en el barrio Manrique.

El procedimiento fue adelantado por 40 uniformados del Gaula de la Policía, luego de que un familiar de la víctima denunciara su desaparición. Durante el tiempo del secuestro, la familia recibió mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea, acompañados de videos en los que se evidenciaban agresiones físicas y las condiciones en las que permanecía retenida la joven.

Gracias a labores técnicas de investigación, las autoridades lograron ubicar el lugar donde se encontraba la víctima, permitiendo su rescate sin que se registraran mayores afectaciones durante el operativo.

“Este operativo deja dos delincuentes que tendrán que responder ante la justicia por secuestro extorsivo, una mujer rescatada con vida, la incautación de dos celulares y la recuperación de una moto”, expresó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.