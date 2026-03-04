Sector de alojamiento y servicios de comidas recortaron 109.000 empleos tras la reforma laboral

Los establecimientos de alojamiento en Colombia tuvieron que hacer un recorte de empleados en el último año. El sector estima que alrededor de 11.000 empleados directos fueron despedidos.

Así se lee en un informe difundido por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). El gremio presentó un análisis preliminar sobre los efectos observados en el subsector de alojamiento turístico, luego de más de ocho meses de la entrada en vigor de la reforma laboral y el incremento del salario mínimo decretado para 2026.

El gremio considera que los efectos iniciales de la reforma y del incremento del salario mínimo coinciden con una reducción del empleo, un aumento significativo de la nómina y una caída de ventas en la mayoría de establecimientos.

Le puede gustar: Denuncian caída de contratos de aprendices Sena por cuenta de la reforma laboral

De hecho, el informe señala que el subsector de Alojamiento y Servicios de Comida pasó de 1,75 millones de empleos a 1,64 millones en enero de 2026. Esto representa una caída de 6,2%, equivalente a cerca de 109.000 puestos de trabajo menos en el periodo analizado. Datos con cifras del Dane y en el Monitor de Mercado Laboral de Cotelco.

En el caso específico del alojamiento turístico, la variación agregada implicaría alrededor de “11.000 empleos directos menos o en riesgo de pérdida”. El gremio advierte que la cifra es especialmente sensible por tratarse de una actividad intensiva en mano de obra, con alto impacto en el empleo regional.

Los datos del Monitor de Mercado Laboral coinciden con esta tendencia. Entre enero de 2025 y enero de 2026, los establecimientos turísticos encuestados reportaron una reducción promedio de dos empleados por hotel, lo que equivale a una disminución cercana al 5% del total de empleos directos.