¿Por qué cae el dólar en Colombia? Este sería el impacto de la histórica emisión de deuda externa por US$4.950 millones

La reciente colocación de bonos deuda externa del Gobierno Nacional por cerca de US$4.950 millones, la más grande en la historia del país, se convirtió en uno de los factores clave detrás de la reciente caída del dólar en Colombia. ¿Pero qué tanto tiene que ver realmente con ese comportamiento de la divisa? La cuestión es que el peso colombiano sigue ganando terreno frente a la divisa gringa. En la tarde de este 14 de enero, cerró la jornada en $3.655,01, es decir, bajó más de $8 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM. Y los analistas consideran que dicho comportamiento continuará para los próximos días. Analistas consultados por EL COLOMBIANO consideran que la reciente emisión de deuda externa de este mes fue muy relevante para que la cotización bajara de la barrera de los $3.700. Entérese: Inflación del 2025 golpeó más a pobres que a ricos y clase media en Colombia, ¿aumentará la pobreza en 2026? Laura Clavijo, director de Investigaciones Económicas de Bancolombia, reconoce que hay razones más estructurales que están debilitando la moneda estadounidense e impulsando la entrada de dólares a la región latina. No obstante, “en las últimas dos jornadas ha primado el efecto de apreciación fuerte sobre la tasa de cambio por cuenta de la emisión de bonos externos por cerca de $5.000 millones”. Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, también considera que esa operación de venta de deuda en dólares tuvo un impacto relevante en el mercado cambiario.

Indicó que los inversionistas perciben que el Ejecutivo ha realizado ventas significativas de dólares y esperan que una parte de esos recursos termine convirtiéndose en oferta de divisas en el mercado local. Ambos expertos precisaron que dichos bonos todavía no sea han monetizado (convertido en pesos). Además, es muy probable que toda esa cantidad no ingreses al país —debido a compromisos internacionales del Estado—, pero la sola expectativa ha influido en los inversores y “tiene la tasa de cambio en los niveles actuales”. En palabras sencillas, cuando el Gobierno emite bonos de deuda en el exterior recibe dólares, y aunque no siempre los cambia de inmediato por pesos, el mercado anticipa que parte de esos dólares entrará al país. Esa expectativa aumenta la oferta de dólares, hace que haya más divisa disponible y, como resultado, el dólar baja y el peso colombiano se fortalece.

¿El dólar seguirá bajando?

Cristancho señaló que, en el contexto actual, apostar por una fuerte subida del dólar frente al peso colombiano resulta complejo, debido a la convergencia de varias variables que juegan en contra de esa estrategia. La primera es el amplio diferencial de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos, que podría ampliarse aún más ante la expectativa de que el Banco de la República se vea obligado a subir tasas como respuesta al fuerte incremento del 23,7% del salario mínimo para este año. A esto se suma el buen comportamiento de las remesas, que en los últimos dos meses han superado incluso las exportaciones de petróleo, fortaleciendo la oferta de dólares en la economía. Le puede gustar: Precio del dólar en Colombia sigue cayendo y se acercó a los $3.600, ¿de cuánto es el desplome? Otro factor relevante es la incertidumbre sobre un eventual decreto que obligue a las administradoras de fondos de pensiones a repatriar parte de sus inversiones internacionales, lo que implicaría una entrada adicional de dólares al país. El analista concluyó que estas variables locales han logrado contrarrestar elementos que tradicionalmente presionarían al alza la divisa, como los altos niveles de inflación, el amplio déficit comercial y la delicada situación fiscal.

Revaluación del 14% anual para el pesos por factores externos