¿Por qué cae el dólar en Colombia? Este sería el impacto de la histórica emisión de deuda externa por US$4.950 millones

La reciente colocación de bonos deuda externa del Gobierno Nacional por cerca de US$4.950 millones, la más grande en la historia del país, se convirtió en uno de los factores clave detrás de la reciente caída del dólar en Colombia. ¿Pero qué tanto tiene que ver realmente con ese comportamiento de la divisa?
La cuestión es que el peso colombiano sigue ganando terreno frente a la divisa gringa. En la tarde de este 14 de enero, cerró la jornada en $3.655,01, es decir, bajó más de $8 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM. Y los analistas consideran que dicho comportamiento continuará para los próximos días.
Analistas consultados por EL COLOMBIANO consideran que la reciente emisión de deuda externa de este mes fue muy relevante para que la cotización bajara de la barrera de los $3.700.
Laura Clavijo, director de Investigaciones Económicas de Bancolombia, reconoce que hay razones más estructurales que están debilitando la moneda estadounidense e impulsando la entrada de dólares a la región latina. No obstante, “en las últimas dos jornadas ha primado el efecto de apreciación fuerte sobre la tasa de cambio por cuenta de la emisión de bonos externos por cerca de $5.000 millones”.
Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, también considera que esa operación de venta de deuda en dólares tuvo un impacto relevante en el mercado cambiario.