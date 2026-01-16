Dian defiende impuestos de la emergencia económica y responde a rebelión de gobernadores: “El camino no es el desacato”

En medio de una creciente confrontación entre el Gobierno Nacional y las regiones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) salió a precisar el alcance del Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica.
Desde Bogotá, la entidad reiteró que las medidas tributarias buscan recaudar los recursos necesarios para enfrentar los impactos de la emergencia, especialmente para sanear las finanzas del sistema de salud y cumplir compromisos de deuda externa.
Según el Ejecutivo, el objetivo es conseguir cerca de 16 billones de pesos.
La Dian subrayó que “el decreto cuenta con estudios técnicos que respaldan su expedición y que las disposiciones no generan cargas desproporcionadas”, no vulneran principios constitucionales ni afectan de manera indebida las finanzas públicas territoriales.
Entérese más: ¡Rebelión en las regiones! Gobernadores se le plantan a emergencia económica de Petro y anuncian tres medidas
Carlos Betancourt, director de la Dian, aseguró en entrevista con 6AM W que el camino no es el desacato ni la “rebelión” que, según dijo, han asumido algunos gobernadores al advertir que no aplicarán la emergencia económica por el impacto de los impuestos a licores y cigarrillos en las finanzas regionales.