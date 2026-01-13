Consejo Gremial pide a la Corte Constitucional suspender decreto de Emergencia económica en Colombia

El pulso institucional por la emergencia económica en Colombia llegó a la Corte Constitucional.
Con una carta de 29 páginas, el Consejo Gremial Nacional radicó este 13 de enero de 2026, en Bogotá, una solicitud formal para que se suspendan provisionalmente los efectos del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica.
El documento fue dirigido al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y busca que la Sala Plena evalúe, desde ya, un freno temporal a la norma mientras se decide su constitucionalidad de fondo.