Con Gilmer Mesa y Carlos Framb, San Vicente Ferrer tendrá su primer Mercado del Libro y la Cultura este fin de semana

Hace tres años, a Guillermo Zuluaga lo invitaron a conversar sobre su libro 24 negro: testimonios del conflicto armado en el oriente antioqueño en una feria del libro en Nariño, Antioquia. El periodista e historiador recuerda que, tras ese encuentro, se quedó pensando que si en ese municipio del Oriente antioqueño había sido posible realizar una cita literaria, también podría hacerse en el suyo, ubicado a cuatro horas de distancia: San Vicente Ferrer.

Zuluaga decidió convertir esa idea en realidad y, hace dos meses, agarró el teléfono para llamar a amigos libreros y autores, y proponerles la realización del primer Mercado del Libro y la Cultura de San Vicente Ferrer, que se llevará a cabo este sábado 28 de febrero.

“San Vicente ha ganado mucha importancia cultural en los últimos años gracias a las intervenciones de fachadas y calles. Es un pueblo con mucha tradición, pero la oferta cultural es limitada. Las fiestas populares que se celebran cada año son el evento más importante, pero este es el primer espacio cultural realmente novedoso y diferente a lo que se ha hecho históricamente aquí”, explica el también gestor cultural.

La iniciativa de Guillermo, además de contar con el respaldo de colegas escritores y libreros, tiene el apoyo de la administración municipal, el Concejo y la empresa transportadora local.