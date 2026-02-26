x

Con Gilmer Mesa y Carlos Framb, San Vicente Ferrer tendrá su primer Mercado del Libro y la Cultura este fin de semana

Este sábado 28 de febrero se realizará la primera edición de este evento dedicado a la literatura y la escritura en el municipio del Oriente antioqueño.

  San Vicente Ferrer está a poco más de una hora de Medellín. FOTO: Juan Antonio Sánchez
María José Chitiva Londoño
Tendencias

hace 2 horas
Hace tres años, a Guillermo Zuluaga lo invitaron a conversar sobre su libro 24 negro: testimonios del conflicto armado en el oriente antioqueño en una feria del libro en Nariño, Antioquia. El periodista e historiador recuerda que, tras ese encuentro, se quedó pensando que si en ese municipio del Oriente antioqueño había sido posible realizar una cita literaria, también podría hacerse en el suyo, ubicado a cuatro horas de distancia: San Vicente Ferrer.

Lea: Editorial Angosta cumple 10 años: “Nos mueve una idea colombiana: lo bueno, bonito y barato”

Zuluaga decidió convertir esa idea en realidad y, hace dos meses, agarró el teléfono para llamar a amigos libreros y autores, y proponerles la realización del primer Mercado del Libro y la Cultura de San Vicente Ferrer, que se llevará a cabo este sábado 28 de febrero.

“San Vicente ha ganado mucha importancia cultural en los últimos años gracias a las intervenciones de fachadas y calles. Es un pueblo con mucha tradición, pero la oferta cultural es limitada. Las fiestas populares que se celebran cada año son el evento más importante, pero este es el primer espacio cultural realmente novedoso y diferente a lo que se ha hecho históricamente aquí”, explica el también gestor cultural.

La iniciativa de Guillermo, además de contar con el respaldo de colegas escritores y libreros, tiene el apoyo de la administración municipal, el Concejo y la empresa transportadora local.

¿Cómo será el primer Mercado del Libro y la Cultura de San Vicente de Ferrer?

El Mercado durará un solo día, pero contará con casi una decena de actividades en su programación. Comenzará a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta las 10:00 de la noche. Durante esas doce horas, el Parque Principal tendrá toldos como los que usualmente usan los campesinos para ofrecer leche, frutas y verduras; pero esta vez estarán llenos de libros y otros productos editoriales de alrededor de 12 librerías y sellos antioqueños.

Desde las 11:00 de la mañana comenzarán las actividades, entre ellas talleres, lecturas y conversatorios. El novelista Gilmer Mesa, el periodista Carlos Mario Correa, la escritora Catalina Arango, el autor de microcuentos Mauricio Montoya, el poeta Carlos Framb y el periodista Juan Alberto Gómez serán algunos de los invitados a esta jornada cultural.

Las actividades que se realizarán en el Mercado son gratuitas. Además de ser el primer evento de este tipo en San Vicente y permitir que al municipio llegue una programación cultural diferente a la habitual, este evento también abre las puertas para que sean más aquellos que quieran conocer este pueblo del Oriente antioqueño, ubicado a poco más de una hora de Medellín.

“Como periodistas y gestores culturales tenemos la responsabilidad de demostrar que desde lo local se pueden hacer cosas muy valiosas. Los niños están felices porque van a conocer autores reconocidos; van a tener referentes y espejos en los que mirarse. Estos escritores pueden mostrarles que se puede escribir sobre cualquier tema: aquí hay mucho talento, pero faltan espacios como este para explorarlo”, afirma Zuluaga, quien agrega que otro de los propósitos del Mercado es enviar un mensaje a los municipios vecinos para que vean que, si en San Vicente se pudo, en sus pueblos también. Un poco contagiar a los demás con ese bicho que lo picó a él hace unos años.

