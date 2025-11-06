Embargo a Reficar por la Dian pone en jaque miles de empleos y suministro de combustibles en Colombia, alerta de la USO

La Refinería de Cartagena ( Reficar )podría detener sus operaciones en los próximos 15 días. La razón: un concepto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( Dian ) que obliga a Ecopetrol, su casa matriz, a pagar el 19% de IVA por la importación de gasolina y diésel.
La medida implica un cambio sustancial en la forma en que la petrolera asumía el tributo. Hasta mayo de este año, el impuesto que Ecopetrol pagaba por las compras externas de combustibles era del 5%..
Con el nuevo concepto,la tasa sube a 19% y se aplica de forma retroactiva, lo que genera una presunta deuda de $1,5 billones entre 2022 y 2024.
Reficar ópera bajo el régimen de zona franca, lo que significa que todo el combustible que vende en el país se considera una importación.La Dian sostiene que Ecopetrol no cobró el IVA correspondiente en las ventas internas de gasolina y diésel, lo que habría afectado la recaudación tributaria nacional.
