Capturaron en Cartagena a un colombiano señalado de matar a vendedor ciego en España: lo habría apuñalado más de 50 veces

La investigación sobre el brutal crimen de Ambrosio González, un querido vendedor de cupones de la Sierra de Cádiz, en España, y quien era ciego, se cerró definitiva y recientemente tras una captura en el Caribe colombiano.
Las autoridades confirmaron la captura en un sector de Cartagena de Indias, Bolívar, de Paulo César Sandoval Picalua, un sujeto sobre quien pesaba una circular roja de Interpol por el asesinato del vendedor de la Once en septiembre de 2025.
Esta captura fue el resultado de una operación coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), la Policía Nacional de Colombia y la Guardia Civil española, luego de investigar varios indicios que llevaron a la captura en suelo nacional.