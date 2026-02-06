En vivo | ¡Increíble! La noche es oscura para el Medellín, que ahora pierde 0-2 con Inter Bogotá. Vea los goles

Independiente Medellín afronta una nueva oportunidad para cambiar el rumbo en la Liga BetPlay-1 enfrentando al Inter Bogotá, en el partido que abre la quinta jornada del campeonato. El equipo antioqueño llega presionado, tras una seguidilla de derrotas y empates que lo mantienen en los últimos lugares de la tabla y lo obligan a buscar una victoria urgente para empezar a escalar posiciones.

El panorama no es sencillo para el Poderoso, que no ha mostrado su mejor versión en el arranque del torneo. Al frente tendrá a un Inter Bogotá que, pese a debutar con una goleada en contra frente al América, ha logrado recuperarse y hoy se ubica quinto con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y una derrota. El nuevo club bogotano quiere seguir sumando y comenzar a hacer historia en el Fútbol Profesional Colombiano.

La presión también se siente en el banquillo rojo. Una nueva caída podría poner en riesgo la continuidad de Alejandro Restrepo, recientemente renovado, pero cada vez más cuestionado por la afición, especialmente por las finales perdidas bajo su mando. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos, aunque el DIM llega con antecedentes favorables si se toman como referencia los duelos ante La Equidad, predecesor del Inter, frente al que suma dos victorias y tres empates en los últimos cinco partidos.

DIM forma con Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortíz; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Léider Berrío, Francisco Chaverra, John Montaño, y Francisco Fydriszewski.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: