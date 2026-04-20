¿Cheques de lujo para todos? El plan de Elon Musk para “jubilar” a la humanidad, tras desempleo generado por la IA

La vieja guardia de Silicon Valley solía decir que la tecnología crearía más empleos de los que destruiría. Hoy en día, ese mantra se desmorona desde adentro. Tanto así que en una reciente declaración que ha vuelto a sacudir los cimientos de la teoría monetaria, Elon Musk ha puesto nombre a lo que considera la única salida viable para la estabilidad social: un “Ingreso Alto Universal”. “Ingreso UNIVERSAL ALTO a través de cheques emitidos por el gobierno federal es la mejor manera de lidiar con el desempleo causado por la IA. La IA/robótica producirá bienes y servicios en exceso de lo que aumente la oferta monetaria, por lo que no habrá inflación”, señaló Musk en X. A diferencia de los esquemas tradicionales de renta básica, el magnate propone que el Estado emita cheques federales de alto nivel para compensar el desplazamiento masivo de trabajadores por la automatización. Le puede interesar: Amazon compra Globalstar por US$11.570 millones para destronar al Starlink de Elon Musk

Un nuevo contrato para un futuro incierto

Para el dueño de Tesla y X, el concepto de “ganarse la vida” está cerca de quedar obsoleto. Musk argumenta que la combinación de IA avanzada y robótica humanoide —como su proyecto Optimus— generará una oferta de bienes y servicios tan masiva que superará con creces cualquier expansión de la masa monetaria. Bajo esta lógica, la inflación dejaría de ser la principal amenaza de la emisión estatal, dando paso a una era de “abundancia post-escasez” donde el trabajo humano pase a ser una actividad opcional, similar a un pasatiempo. Esta visión, sin embargo, no es unánime en el corazón tecnológico del mundo. Sam Altman, CEO de OpenAI y actual rival legal de Musk, ha planteado una alternativa que, aunque comparte el diagnóstico del desempleo tecnológico, difiere en la ejecución. A través de una ambiciosa propuesta de política industrial, Altman aboga por la creación de un Fondo Público de Riqueza. En lugar de cheques directos financiados por emisión, OpenAI sugiere que los ciudadanos tengan una participación accionaria automática en el valor que generen las empresas e infraestructuras de IA, alimentada por impuestos corporativos específicos para aquellas firmas que sustituyan humanos por máquinas. Lea más: Mes negativo para los más ricos del mundo: las fortunas del Top 10 de Forbes cayeron más de 100.000 millones de dólares

La resistencia ideológica en Silicon Valley

El debate ha fracturado incluso los círculos más cercanos al poder en Silicon Valley. Mientras Musk visualiza una utopía de prosperidad estatal, figuras como Marc Andreessen han calificado la renta básica como un “manifiesto de la derrota”. Andreessen sostiene que subsidiar la existencia sin una contraprestación productiva degradaría la dignidad humana, convirtiendo a los ciudadanos en sujetos dependientes del Estado. A esta crítica se suma la visión del Nobel Joseph Stiglitz, quien advierte que la transición será imposible si los “oligarcas tecnológicos” insisten en reducir el tamaño del gobierno mientras capturan toda la riqueza generada por los algoritmos. Lo que queda claro es que la propuesta de Musk ha forzado a los gobiernos y mercados a enfrentar una pregunta incómoda antes de lo previsto. Si la inteligencia artificial logra efectivamente que las máquinas produzcan casi todo el valor de la economía, el reto de las próximas décadas no será cómo crecer, sino cómo redistribuir ese crecimiento para evitar un colapso del contrato social. Conozca también: Tras salida de socios, Elon Musk admite que “no construyó bien” su empresa de IA y la va a refundar

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