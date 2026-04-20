Dólar cierra a la baja y alcanza un precio que no se veía hace cinco años

El mercado cambiario colombiano vivió una jornada volátil que terminó con una fuerte caída del dólar. La divisa cerró en $3.573,30, lo que representa una baja de $19,84 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada en $3.593,14. Durante el día, el comportamiento mostró fluctuaciones entre un mínimo de $3.563 y un máximo de $3.587. En total, se realizaron 1.404 transacciones por un monto de US$1.146 millones, reflejando una alta actividad en el mercado. Le puede gustar: Dólar más barato: la divisa alcanza a tocar los $3.590 este viernes Este nivel no se observaba desde marzo de 2021, en medio de un contexto marcado tanto por factores internacionales como locales que influyeron en el comportamiento de la moneda.

¿Qué pasa con las tensiones entre EE. UU. e Irán?

En el frente externo, el dólar reaccionó a un aumento en la incertidumbre geopolítica. Estados Unidos anunció la confiscación de un buque iraní que intentó evadir un bloqueo, mientras Irán advirtió posibles represalias.

A esto se sumó la decisión de Teherán de no participar en una segunda ronda de negociaciones, lo que debilitó las expectativas de un acuerdo de paz en Oriente Medio. Según Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo, “la escalada del fin de semana reaviva la prima de riesgo geopolítico justo cuando los mercados habían comenzado a descontar los dividendos de la paz”.

Este entorno llevó a los inversionistas a buscar activos refugio, fortaleciendo inicialmente al dólar a nivel global. Sin embargo, la moneda estadounidense perdió parte de esas ganancias a lo largo de la jornada, especialmente en los mercados asiáticos.

Alza del petróleo

El petróleo fue otro factor clave. Los precios subieron cerca de 5% ante el riesgo de una ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro global. El crudo Brent avanzó US$4,19, equivalente a 4,6%, hasta US$94,57 por barril, mientras el West Texas Intermediate subió US$4,6, o 5,5%, a US$88,45. Este repunte se da luego de una caída del 9% registrada el viernes anterior. Para los analistas, el encarecimiento del petróleo no solo tiene implicaciones energéticas, sino también efectos sobre el crecimiento económico y las tasas de interés, lo que incide en los mercados cambiarios.

El alza del petróleo y las tensiones entre Estados Unidos e Irán influyeron en el comportamiento del mercado cambiario global. FOTO EL COLOMBIANO.