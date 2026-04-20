Dólar cierra a la baja y alcanza un precio que no se veía hace cinco años

El mercado cambiario colombiano vivió una jornada volátil que terminó con una fuerte caída del dólar. La divisa cerró en $3.573,30, lo que representa una baja de $19,84 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada en $3.593,14.
Durante el día, el comportamiento mostró fluctuaciones entre un mínimo de $3.563 y un máximo de $3.587. En total, se realizaron 1.404 transacciones por un monto de US$1.146 millones, reflejando una alta actividad en el mercado.
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Este nivel no se observaba desde marzo de 2021, en medio de un contexto marcado tanto por factores internacionales como locales que influyeron en el comportamiento de la moneda.