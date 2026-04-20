La Colosa, el yacimiento de oro en Cajamarca que compró Mineros y sería de los más grandes del mundo

Durante años, la minería subterránea en Colombia estuvo asociada casi exclusivamente al carbón y a algunos metales. Aunque el país avanzaba en proyectos de oro, ninguno había logrado acercarse al tamaño y la promesa de La Colosa, considerada hace un tiempo como una de las diez mayores reservas auríferas del mundo; su nombre, de hecho, se atribuye a la magnitud “colosal” del depósito.
Ubicada entre las veredas La Paloma y La Luisa, en el municipio de Cajamarca (Tolima), en las estribaciones de la cordillera Central, La Colosa proyectaba importantes aportes a la economía nacional: una inversión de US$360 millones, un potencial estimado de 28 millones de onzas de oro, regalías cercanas a $500.000 millones anuales, la generación de hasta 12.000 empleos entre directos e indirectos y, según Fedesarrollo, hasta dos puntos porcentuales adicionales al PIB regional cada año.