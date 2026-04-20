La Colosa, el yacimiento de oro en Cajamarca que compró Mineros y sería de los más grandes del mundo

Durante años, la minería subterránea en Colombia estuvo asociada casi exclusivamente al carbón y a algunos metales. Aunque el país avanzaba en proyectos de oro, ninguno había logrado acercarse al tamaño y la promesa de La Colosa, considerada hace un tiempo como una de las diez mayores reservas auríferas del mundo; su nombre, de hecho, se atribuye a la magnitud “colosal” del depósito. Ubicada entre las veredas La Paloma y La Luisa, en el municipio de Cajamarca (Tolima), en las estribaciones de la cordillera Central, La Colosa proyectaba importantes aportes a la economía nacional: una inversión de US$360 millones, un potencial estimado de 28 millones de onzas de oro, regalías cercanas a $500.000 millones anuales, la generación de hasta 12.000 empleos entre directos e indirectos y, según Fedesarrollo, hasta dos puntos porcentuales adicionales al PIB regional cada año.

Puede leer: Fracking y ante crisis energética dividen a candidatos presidenciales: entre urgencia y control ambiental El depósito fue descubierto por la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, que inició actividades de exploración en 2006. Sin embargo, desde el comienzo estuvo rodeado de controversia, al contemplar la explotación a cielo abierto de lixiviación con cianuro, una técnica necesaria por la dispersión de este metal precioso en la zona.

Tras el resultado de la consulta popular, las actividades del proyecto La Colosa quedaron ‘congeladas’. Foto: Colprensa

Con el paso del tiempo, esa tensión fue escalando hasta desembocar en un punto de quiebre. En marzo de 2017, la comunidad de Cajamarca participó en una consulta popular en la que el 97% de los votantes rechazó los proyectos mineros. A esta decisión se sumó la aprobación, por parte del Concejo Municipal, de un acuerdo de iniciativa ciudadana que declaró 33 predios de AngloGold Ashanti como áreas de utilidad pública e interés social. Entérese: Solo 8% de los “duros” de empresas mineras aprueba manejo del sector en el Gobierno Petro Lo anterior llevó a la empresa a suspender sus actividades en abril de ese mismo año. Hoy, tras varios años de incertidumbre, ese símbolo del potencial aurífero colombiano inicia una nueva etapa: cambia de dueño y también de nombre, en un intento por reactivar su desarrollo.

Mineros toma el control de La Colosa

Con un reporte al mercado a través de la Superintendencia Financiera, la compañía antioqueña Mineros S.A. anunció el cierre de la adquisición del 100% de las acciones que AngloGold Ashanti poseía en La Colosa. La operación se concretó el pasado 13 de abril, tras un acuerdo firmado el 7 de marzo. El acuerdo contempla un pago inicial de US$10 millones en efectivo al cierre de la operación. A esto se suma una contraprestación contingente de hasta US$60 millones adicionales. Este monto variable dependerá de factores clave, como el tonelaje de mineral autorizado en el Plan de Trabajo y Obras (PTO) y la obtención de la licencia ambiental requerida para avanzar hacia la etapa de explotación. Le puede interesar: Gobierno anunció protección a la Sierra Nevada: no habrá nuevas concesiones mineras en más de 900.000 hectáreas Además, la compañía prevé iniciar un proceso de diálogo con las comunidades y demás actores locales para definir una nueva identidad del proyecto, incluido un nuevo nombre, con el fin de alinear su desarrollo con las prioridades del territorio. “Cualquier avance del proyecto sigue supeditado al logro de la claridad regulatoria, la autorización ambiental y un consenso comunitario significativo”, indicó.

Un yacimiento polémico que generó rechazo en la comunidad

A pesar de su potencial, La Colosa enfrenta importantes obstáculos. Aunque se encuentra en fase de exploración, su desarrollo ha generado diversas reacciones por los posibles impactos en los ecosistemas de la región, un territorio de tradición agrícola donde la minería no ha sido parte de la economía local. De hecho, tras el anuncio Mineros, desde la Coalición Jurídica para la Defensa de Cajamarca, reiteraron su mensaje de no permitir la gran minería allí. “Durante más de una década, hemos adelantado procesos de movilización, defensa jurídica e incidencia para proteger a Cajamarca frente al proyecto minero La Colosa. Gracias a esa defensa colectiva, hoy las actividades de exploración en este proyecto se encuentran suspendidas”, afirmaron. Vea aquí: Empresas de carbón dejaron plantado al Gobierno en reunión de transición en Valledupar