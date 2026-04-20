Once equipos pelean por entrar a las finales en el fútbol colombiano: así va la Liga Betplay

A falta de dos partidos para el final de la fecha 17 de la Liga Betplay, la lucha para ingresar a los ocho clasificados está al rojo vivo. Deportes Tolima, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto y Atlético Nacional son los únicos que tienen boleto en mano para las finales.
Del puesto 5 de la tabla general que ocupa América de Cali con 27 puntos hasta el décimo, que es Bucaramanga con 22, solo existen 5 puntos de distancia, y del último clasificado, que es Santa Fe con 23 puntos, a la decimoquinta casilla que ocupa Fortaleza, solo existen 4 unidades de diferencia.