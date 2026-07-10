Elevan a 81% probabilidad de El Niño “muy fuerte” desde septiembre en Colombia

El reporte mensual que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) elevó este jueves 9 de junio al 81% la probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad “muy fuerte”, lo que coloquialmente llaman como “Súper Niño”, durante el trimestre octubre-diciembre de este año. Un mes atrás, esa misma probabilidad estaba en 63%. Según la NOAA, ese escenario ubicaría al fenómeno entre los más intensos desde que existen registros confiables, es decir, desde 1950. La entidad también proyecta que hay un 97% de probabilidad de que El Niño se mantenga activo hasta comienzos de 2027. Incluso, la propia NOAA adviritó qie los eventos más fuertes de El Niño no producen los mismos impactos en todas las regiones del planeta, por ejemplo, para Colombia se presentarán altas temperaturas, sequías y bajas precipitaciones. Po eso, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que las condiciones de El Niño continúan en un proceso de fortalecimiento acelerado y que, de mantenerse esa evolución, “la intensidad más probable sería muy fuerte entre septiembre de este año y enero de 2027”. Asimismo, el sistema de alerta internacional para este fenómeno se mantiene en estado de “El Niño Advisory”, una categoría que indica que las condiciones oceánicas y atmosféricas siguen mostrando un fortalecimiento sostenido semana tras semana. Lea aquí: Colombia perdería el 50% de su generación hidroeléctrica por El Niño

¿Qué es exactamente un “Súper Niño”?

Para entender de qué se habla hay que mirar el Pacífico ecuatorial, específicamente una franja de mar llamada región Niño 3.4. Ahí los científicos miden cuánto se calienta el agua por encima del promedio histórico. Cuando esa temperatura supera los 2 grados centígrados durante tres meses seguidos, se habla informalmente de un El Niño fuerte o muy fuerte. Es, en pocas palabras, la versión más intensa que puede tomar este fenómeno climático. Colin McCarthy, analista meteorológico de US Stormwatch, sostiene que las aguas del Pacífico tropical avanzan casi siete semanas por delante de cualquier punto equivalente en la historia moderna de este fenómeno. Según su lectura de los modelos, “la fuerza máxima podría llegar a 3.6 grados centígrados en un índice llamado RONI —una versión del índice tradicional que ajusta por el calentamiento de fondo que ya trae el océano debido al cambio climático—”. En ese orden, de cumplirse, superaría en 0.7 grados el récord anterior, registrado en diciembre de 1877. McCarthy calcula que las probabilidades de un Súper Niño este invierno ya llegan al 94% en los ensambles de modelos que sigue. Por su lado, el meteorólogo tropical Alex Boreham, de la Universidad Estatal de Florida, explica que la región Niño 3.4 ya alcanzó los 2 grados de anomalía este 8 de julio, algo que ningún otro año había logrado tan temprano, ni siquiera 1997, que tardó hasta finales de agosto en llegar a ese punto. “La racha de calentamiento actual está a solo días de igualar el récord de 40 días consecutivos que dejó aquel histórico evento de hace casi tres décadas”. Analistas colombianos que siguen de cerca el fenómeno coinciden en que ya se rompió la barrera de El Niño fuerte y que para agosto probablemente se esté transitando hacia la categoría muy fuerte. La incertidumbre, dicen, está en saber hasta dónde llegará, ya que podría tratarse de un evento que no se veía hace 140 años, o incluso superarlo. En contexo: Precio de la energía en bolsa se dispara 285% y alertan riesgos por el fenómeno de El Niño

El pronóstico regional: sequía a la vista

El meteorólogo Rubén García explica que el promedio del conjunto de modelos NMME proyecta una anomalía máxima de 3.6 grados centígrados en la región Niño 3.4 para noviembre. De cumplirse esa proyección, superaría por 0.7 grados el Niño más fuerte jamás observado, el de 1877. García anticipa cambios climáticos relevantes durante los próximos 12 a 18 meses, por ejemplo, una temporada de huracanes mucho menos activa de lo normal en el Atlántico y, en cambio, mucho más activa en el Pacífico central y oriental. “Para la región del Caribe, el norte de Suramérica y Centroamérica, el pronóstico es de lluvias por debajo de lo normal y riesgo de eventos de sequía extrema”. Fernando Valladares, científico y profesor de Ecología, enfatiza en que este Niño está batiendo todos los récords y ha superado las previsiones. A su juicio, alimentado por el cambio climático, “el fenómeno traerá un clima extremo para el que la sociedad no está preparada”. La doctora en Meteorología Ana María Pereira coincide en que este evento 2026-2027 está encaminado a quedar en los libros de historia. Según sus cálculos, la probabilidad de un Niño muy intenso entre octubre y diciembre subió cerca de 20 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El golpe económico para Colombia: energía más cara

Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, advierte que un fenómeno de esta magnitud aumenta la probabilidad de anomalías climáticas significativas en el país. “En la práctica, eso se traduciría en menos lluvias, más presión sobre los embalses y una mayor necesidad de generación térmica y de gas natural”, dice. Bajo este panorama, la firma de análisis Logox Conocimiento e Inteligencia aclara que Colombia genera cerca del 65% de su energía a partir de plantas hidroeléctricas. Entonces, con El Niño, los embalses bajan a un ritmo acelerado y el sistema se ve obligado a prender más plantas térmicas, cuyo combustible puede encarecerse hasta un 77% en los escenarios más críticos. “Ese sobrecosto termina reflejándose, tarde o temprano, en la tarifa que pagan los hogares y las industrias”.

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