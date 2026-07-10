Vestidos que alumbran y telas hechas con ingeniería biológica: así fue la Semana de la Alta Costura de París 2026

Durante cuatro días en París, Francia, se reunieron las grandes marcas y diseñadores para una de las citas más importantes del calendario anual del mundo de la moda: la Semana de la Alta Costura.
Del 6 al 9 de julio se presentaron las colecciones de la temporada Otoño-Invierno 2026, en las que predominan diseños exclusivos, hechos a mano y con materiales de alta calidad.
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Este evento tuvo varias novedades: Pierpaolo Piccioli, quien hasta 2024 fue director creativo de Valentino, presentó su primera colección como cabeza de Balenciaga y el neerlandés Duran Lantink también hizo su debut en Jean Paul Gaultier.
Hay que recordar que ambos creativos fueron protagonistas de los movimientos de direcciones creativas realizados en los últimos dos años en las grandes casas de moda, una transformación sin precedentes en la industria que, en parte, obedeció al estancamiento que ha vivido últimamente el sector del lujo tradicional.
Antes de hablar sobre los destacados de la semana, vale la pena explicar cómo funciona el calendario de la moda mundial y cuál es la diferencia entre lo que se acaba de ver en París y lo que se vio en Milán en febrero y marzo, por ejemplo.