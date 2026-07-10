Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Aplazan hasta agosto la indagatoria a Álvaro Uribe por masacres en Antioquia: ¿por qué?

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema abrió formalmente una investigación sobre cuatro hechos violentos en Antioquia en tiempos en que el expresidente era gobernador en esta región.

  • Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Foto: Colprensa
    Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Para agosto quedó aplazada la indagatoria a la que fue citado el expresidente Álvaro Uribe Vélez en las investigaciones por las masacres de El Aro y La Granja, la conformación de un grupo armado en San Roque y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo fue aplazada hasta agosto.

La diligencia, que inicialmente estaba programada para el 24 de julio, fue reprogramada para los días 18, 19 y 20 de agosto, luego de que la Fiscalía aceptara una solicitud presentada por la defensa del exmandatario.

Lea también: Esto fue lo que ocurrió en La Granja y El Aro, los hechos por los que llamaron a indagatoria a Álvaro Uribe

Cuando se conoció la primera citación, Uribe cuestionó la decisión a través de su cuenta en X, donde aseguró que la Fiscalía lo convocó “sin practicar las pruebas que ella decretó” y comparó el proceso con la investigación que en su momento adelantó la Corte Suprema de Justicia bajo la dirección del entonces magistrado César Reyes.

Posteriormente, calificó la citación como un “atropello” y afirmó que el ente investigador busca una “revancha política” en su contra.

Aunque los expedientes registran movimientos recientes, las investigaciones tienen un largo recorrido. Fueron abiertas y archivadas en el año 2000, pero regresaron a la Fiscalía en septiembre de 2020, tras la renuncia de Uribe al Senado, lo que hizo que la Corte Suprema perdiera competencia para continuar con los procesos.

Actualmente, el expresidente enfrenta tres investigaciones relacionadas con hechos de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa, además del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema abrió formalmente una investigación por la presunta conformación de un grupo paramilitar en San Roque y por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas cuando Uribe era gobernador de Antioquia.

El origen del caso: ¿Qué pasó en las masacres de La Granja y El Aro?

Decenas de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y del bloque Mineros incursionaron en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, en el Norte del departamento, y recorrieron la cabecera urbana amenazando a la comunidad.

Cerraron los establecimientos comerciales y, con lista en mano, sacaron a varios pobladores de sus viviendas, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. A cinco de ellos los torturaron y asesinaron al frente de sus seres queridos, en distintos lugares.

No se pierda: Exfiscal Alfonso Gómez Méndez explica por qué la Fiscalía archivó en el 2000 caso a Uribe por la masacre de El Aro

Los matones volvieron a Ituango en 1997, y entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre se ensañaron contra los habitantes del corregimiento de El Aro, repartiendo golpizas, torturas y muerte.

Masacraron a 15 personas, incendiaron 42 viviendas, se robaron 1.200 cabezas de ganado y desplazaron a 1.400 personas, según un informe de la Agencia Nacional de Tierras.

Lea también: “Devastador para mi familia”: expresidente Uribe reacciona a decisión de la Corte sobre condena de su hermano Santiago

La investigación posterior de Justicia y Paz demostró que José Higinio Arroyo Ojeda (“Ocho Cinco” o “Caballo”), un desertor de las Farc que se sumó a las filas de las autodefensas, fue uno de los que comandaron esas matanzas; también estuvo Isaías Montes Hernández (“Junior”), un mando medio paramilitar enviado desde Urabá.

El objetivo de los criminales era diezmar al bloque José María Córdova de las Farc, que tenía influencia en la región con varios frentes.

En los hechos participaron tres helicópteros, uno de ellos pilotado por el comandante paramilitar Salvatore Mancuso, desde el cual lanzó insumos y abastecimiento para sus huestes.

También hubo sospechas de que otra de las aeronaves era de la Gobernación de Antioquia, aunque esto no se ha probado en las diligencias judiciales.

En ambas incursiones, nunca llegaron las Fuerzas Militares para proteger a la comunidad, como indica su misión constitucional.

El homicidio de Jesús María Valle y los señalamientos contra Uribe

Posteriormente a esas desgracias, se produjo el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien fue concejal de Ituango, diputado de Antioquia y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento.

El líder social había denunciado la connivencia de los paramilitares con agentes del Estado, lo que lo convirtió en objetivo militar de la mafia. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda “la Terraza” que seguían órdenes de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), penetraran en su oficina, en el edificio Colón del centro de Medellín, simulando ser de la “Coordinadora Guerrilla”, según los testigos.

Lea también: A tres días de elecciones, Fiscalía llama a indagatoria a Álvaro Uribe por masacres de El Aro y La Granja ocurridas hace 30 años

Los delincuentes amarraron a los presentes y a Valle le dispararon dos veces con una pistola con silenciador.

En una conversación con EL COLOMBIANO, el abogado y sobrino de Valle, Mauricio Alberto Herrera Valle, comentó que “a él lo mataron por decir la verdad. Divulgó lo que estaba pasando y en ese entonces hablar de paramilitarismo era tener una lápida pegada a la espalda”.

Por las masacres de La Granja y El Aro, la justicia ha sentenciado a varios comandantes paramilitares, como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; también a empresarios que patrocinaron la incursión de los asesinos, como los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio; y varios comandantes militares de la época han sido judicializados.

En el marco de esos procesos, algunos paramilitares desmovilizados, entre ellos Mancuso, han señalado de presunta complicidad a Álvaro Uribe, quien en aquel entonces era el gobernador de Antioquia.

Por esas sindicaciones, Uribe ya se presentó a la Fiscalía en 2023, para rendir una declaración voluntaria para desmentir los señalamientos de Mancuso en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Tres años después, el exjefe de Estado fue llamado a indagatoria por la justicia ordinaria, para que aclare su presunta relación con los hechos de Ituango y la muerte de Valle.

Puede leer: Salvatore Mancuso dará su versión de las masacres de El Aro y La Granja ante la JEP

“La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política”, trinó Uribe en su momento, en respuesta a la notificación judicial.

Preguntas y respuestas

¿Por qué investigan a Álvaro Uribe por presuntos vínculos con el paramilitarismo?
La investigación busca establecer si existió alguna responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en hechos relacionados con grupos paramilitares, incluidas las masacres de El Aro y La Granja, San Roque y el asesinato de Jesús María Valle. El proceso continúa en etapa de investigación.
¿Qué son los casos de El Aro, La Granja y San Roque por los que es investigado Álvaro Uribe?
Son investigaciones sobre hechos de violencia ocurridos en Antioquia durante los años noventa, atribuidos a estructuras paramilitares. La Fiscalía analiza posibles responsabilidades de distintos involucrados, mientras los expedientes siguen su curso judicial.
¿Cuándo será la indagatoria de Álvaro Uribe y qué ocurre durante esa diligencia?
La indagatoria fue reprogramada para agosto tras una solicitud aceptada por la defensa. En esta diligencia, la Fiscalía escucha al investigado, quien puede responder preguntas, presentar su versión y ejercer su derecho de defensa.
¿Qué puede pasar después de la indagatoria de Álvaro Uribe en la Fiscalía?
Tras la diligencia, la Fiscalía puede ordenar nuevas pruebas, continuar la investigación o adoptar otras decisiones procesales según la evidencia disponible. El desarrollo del caso dependerá de los resultados de la investigación y de las actuaciones judiciales posteriores.

Temas recomendados

Grupos armados ilegales
Auc
Paramilitares
Masacres
Presidencia
Policía
Casa de Nariño
Expresidentes
Gobierno Nacional
Convivencia
autodefensas
ejercito
Paramilitarismo
Autodefensas Unidas de Nariño
Colombia
Antioquia
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Gustavo Petro
Álvaro Uribe Vélez
Luz Adriana Camargo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos