EE. UU. cobrará 750 dólares por adelantar la cita de visa de turismo; así aplicaría para Colombia

Quienes tramitan la visa de turismo o negocios hacia Estados Unidos podrán pagar 750 dólares para saltarse parte de la fila y acceder a una entrevista en diez días hábiles, en un piloto que arranca este 1 de julio y que resulta especialmente relevante para Colombia, país que hoy registra 398 días de espera. Así las cosas, el Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha desde este 1 de julio un programa piloto que permite a los solicitantes de visas B1/B2 pagar una tarifa adicional para acceder a una entrevista consular acelerada. La medida, anunciada mediante una regla temporal publicada el 9 de junio en el Registro Federal, busca aliviar la presión sobre los consulados con mayores tiempos de espera en el mundo, en momentos en que la demanda global de visas de visitante crece de cara al Mundial de Fútbol de 2026. Además, Washington ya anticipó que el objetivo también es probar este modelo antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Siga leyendo: Evite que le nieguen la VISA: estos son 10 tips para que le aprueben el trámite

¿Por qué Colombia es un candidato natural al piloto?

La visa B1/B2 es, por amplio margen, la más solicitada por los colombianos que quieren viajar a territorio estadounidense, y el país registra uno de los tiempos de espera más largos del planeta para conseguir una entrevista, 398 días, según cifras oficiales. El propio Gobierno estadounidense explicó que el piloto fue diseñado pensando en consulados donde las citas superan los doce meses, lo que ubica a Colombia dentro del perfil de sedes candidatas a participar. Sin embargo, hasta el momento el Departamento de Estado no ha confirmado la lista oficial de embajadas y consulados habilitados; esos detalles se conocerán antes de la entrada en vigor del programa.

La visa de turismo y negocios, la más apetecida por los colombianos

En los primeros meses del actual gobierno de Donald Trump se emitieron 397.463 visas de no inmigrante para colombianos, un incremento de 21,4% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras preliminares del Departamento de Estado. Ese crecimiento estuvo impulsado casi en su totalidad por las visas B1/B2, que pasaron de 299.375 a 376.339 expedidas entre enero y agosto, un salto del 25,7%. Esa alta demanda es, precisamente, la que explica los prolongados tiempos de espera que hoy enfrentan los viajeros colombianos. En contexto: Nuevos controles de EE. UU. obligarían a tramitar la green card por fuera del país: así afecta a los colombianos

¿Cómo funciona el pago de 750 dólares para adelantar la entrevista?

El nuevo servicio no reemplaza el trámite tradicional, sino que se ofrece como una alternativa adicional para quienes están dispuestos a pagar más por agilizar su cita. El proceso contempla varios pasos; primero, el solicitante debe completar primero el formulario DS-160, la solicitud en línea para visas de no inmigrante, y cancelar la tarifa regular de 185 dólares (unos 635.000 pesos colombianos). Luego debe programar una cita siguiendo el procedimiento habitual y, únicamente en las embajadas donde esté activo el piloto, podrá verificar si hay cupos disponibles para una entrevista acelerada dentro de los siguientes diez días hábiles. Si encuentra un espacio, el sistema reserva el turno mientras el usuario paga la tarifa adicional de 750 dólares, un proceso que según reportes debe completarse en una ventana de entre cinco y diez minutos. Si el pago no se realiza a tiempo, la cita queda disponible de nuevo para otros solicitantes.

El Gobierno Trump lanzó programa piloto para obtener una cita de visa en un máximo de 10 días hábiles. Los solicitantes de visas de turismo y negocios (B1/B2) podrán pagar 750 dólares extra, además de la tarifa regular de 185 dólares.

En total, quien opte por este mecanismo terminará pagando 935 dólares, poco más de tres millones de pesos colombianos, y ese monto no es reembolsable si el solicitante falta o cancela la cita. El Departamento de Estado advirtió, además, que los cupos serán limitados y dependerán de la capacidad de cada embajada o consulado. Uno de los aspectos que más deben tener en cuenta los solicitantes es que el pago adicional no garantiza en absoluto la aprobación de la visa. Todos los aspirantes, sin excepción, siguen sujetos a la entrevista con un oficial consular, a las verificaciones de seguridad y a los procesos adicionales que correspondan según cada caso. En otras palabras, el dinero únicamente permite acceder antes a la entrevista, cuando haya disponibilidad, pero no ofrece ninguna ventaja frente a la decisión final del funcionario consular. Lea aquí: ¿Viaja o va a migrar a EE. UU.? Estos son los cambios que impactan tras recrudecimiento de políticas de Trump

La opción gratuita para adelantar la entrevista sigue vigente

El nuevo cobro no elimina el mecanismo que ya existía para quienes enfrentan una emergencia real. Los solicitantes con razones humanitarias o médicas urgentes, o con circunstancias excepcionales contempladas por Washington, pueden seguir pidiendo una cita prioritaria sin costo adicional. Para hacerlo deben ingresar a su cuenta en el sistema oficial donde agendaron la entrevista, buscar la opción de “Emergency Request”, explicar detalladamente la situación, adjuntar los documentos de soporte y esperar la respuesta del consulado. Si la solicitud es aprobada, la entrevista se reprograma para una fecha anterior sin ningún pago extra, aunque la aprobación depende de la disponibilidad de cupos y de los criterios de cada representación diplomática.

México y Brasil, entre los mercados más expuestos al nuevo cobro