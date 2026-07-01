EE. UU. cobrará 750 dólares por adelantar la cita de visa de turismo; así aplicaría para Colombia

Quienes tramitan la visa de turismo o negocios hacia Estados Unidos podrán pagar 750 dólares para saltarse parte de la fila y acceder a una entrevista en diez días hábiles, en un piloto que arranca este 1 de julio y que resulta especialmente relevante para Colombia, país que hoy registra 398 días de espera.
Así las cosas, el Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha desde este 1 de julio un programa piloto que permite a los solicitantes de visas B1/B2 pagar una tarifa adicional para acceder a una entrevista consular acelerada.
La medida, anunciada mediante una regla temporal publicada el 9 de junio en el Registro Federal, busca aliviar la presión sobre los consulados con mayores tiempos de espera en el mundo, en momentos en que la demanda global de visas de visitante crece de cara al Mundial de Fútbol de 2026.
Además, Washington ya anticipó que el objetivo también es probar este modelo antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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