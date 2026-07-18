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Argentina se mide a España, una final inédita y alucinante en el Mundial de Norteamérica

Después de 39 días de competencias, las dos mejores selecciones definen el título, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia). Dos campeonas, cuyas plantillas alcanza los €2.027 millones.

  • El Mundial de Norteamérica se definirá en Nueva York, de un lado estará Lionel Messi, de 39 años, buscando su segundo título Mundial con Argentina y del otro, Lamine Yamal quiere el primero con España. FOTO GETTY
    El Mundial de Norteamérica se definirá en Nueva York, de un lado estará Lionel Messi, de 39 años, buscando su segundo título Mundial con Argentina y del otro, Lamine Yamal quiere el primero con España. FOTO GETTY
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 1 hora
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El mundo del fútbol de élite asistirá este domingo a una final inédita y alucinante entre los seleccionados de Argentina y España, en Norteamérica 2026.

Este y cualquier otro calificativo le cae de perlas al duelo que desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) protagonizarán en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, el primero y segundo del ranking FIFA actual que ocupan, respectivamente, argentinos y españoles.

Un partido que, se estima, tendrá una audiencia global en vivo de entre 1.800 y 2.000 millones de espectadores a través de todos los sistemas de transmisión, según InfoNegocios Miami.

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Y es que por donde se mire, desde cualquier faceta, el encuentro deportivo resulta fascinante. Los protagonistas son dos campeones mundiales: Argentina ganó en 1978 como local, en México-1986 y en Qatar-2022, y España alzó el trofeo en Sudáfrica 2010.

Las dos plantillas están en el top-10 de las más cotizadas del planeta, de acuerdo con la página especializada Transfermarkt. Juntas tienen un valor de 2.027 millones de euros.

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El plantel albiceleste, que cuesta €807,5 millones, ocupa el séptimo lugar en ese escalafón y tiene en el atacante Julián Álvarez al jugador más caro (€100 millones), escoltado por Enzo Fernández (€90 millones), Lautaro Martínez (€85 millones) y Nico Paz (€80 millones). Por su edad (39 años), Lionel Messi mantiene un valor fijado en €15 millones, pero su valor y liderazgo en el plantel es incalculable y rebasa cualquier cifra.

Mientras tanto, el conjunto ibérico está valorado en €1.220 millones y se sitúa en la tercera casilla, solo por detrás de Francia (€1.520 millones) e Inglaterra (€1.360 millones). Su jugador más valioso es el joven Lamine Yamal, tasado en €200 millones. Otras figuras son Pedri (€150 millones), Rodri (€100 millones) y Pau Cubarsí (€80 millones).

Messi y Yamal, las dos estrellas que buscan brillar en la final

Paradójicamente, la final de la edición 23 del certamen tendrá en cada bando al jugador más veterano y al más joven de la contienda, ambos con una coincidencia: fueron formados en La Masía, la academia del Barcelona FC.

Lionel Messi, a sus 39 años, disputa su sexto Mundial y busca su segundo título personal con Argentina. Un jugador, para muchos, de otra galaxia, como lo está ratificando con goles y rendimiento en Norteamérica 2026. Ha sido el guía de los argentinos y sorprende por su despliegue físico en tan exigente campaña para mantener en competencia a su equipo tras dramáticas fases previas. Con 8 tantos, La Pulga llega renovado en busca también del bota de oro como goleador del torneo.

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Lamine Yamal, de apenas 19 años, debutante en mundiales de mayores, a quien mantienen entre algodones para recuperarlo, no ha tenido la brillantez que se le conoce, pero espera sacarla a flote en el juego definitivo ante quien ha sido su ídolo.

Para seguir con los atractivos de la contienda, en la que los argentinos buscan el bicampeonato de manera consecutiva, hay que reseñar el enfrentamiento desde los banquillos. Argentina, orientada por Lionel Scaloni de 48 años vs. Luis de la Fuente, de 65, que fue su profesor en la carrera de técnico en España. La diferencia exacta de edad entre ambos es de 17 años.

“Tenemos que tener más ganas de ganar que miedo a perder”, dijo en rueda de prensa el estratega ibérico sobre la final, en tanto que Scaloni apuntó que “de España me preocupa todo”.

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Los dos, apalancados por grupos de estrellas, entre las que aparecen 10 jugadores del Atlético de Madrid (6 en Argentina y 4 en España), son dueños de un estilo que agrada y es modelo en el mundo.

Con estos ingredientes y muchos más que trascienden el tema deportivo, el mundo se paraliza para disfrutar del epílogo del “Mundial diferente” que tendrá una final deslumbrante, memorable, alucinante.

Preguntas y respuestas

¿A qué hora juega la final del Mundial 2026 en Colombia y dónde se puede ver?
La final entre Argentina y España se jugará este domingo a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). El partido se disputará en el MetLife Stadium, ubicado cerca de Nueva York, y se estima que contará con una audiencia global de entre 1.800 y 2.000 millones de espectadores a través de diversos sistemas de transmisión. En Colombia se podrá ver por Caracol, RCN, Win Sport, Directv con DGO y DAZN.
Juntas, ambas selecciones suman un valor de 2.027 millones de euros, según los datos de la página especializada Transfermarkt. La plantilla de España está tasada en 1.220 millones de euros (ocupando el tercer lugar a nivel global), mientras que el plantel de Argentina tiene un valor de 807,5 millones de euros (situándose en la séptima casilla del escalafón mundial).
¿Qué relación histórica une a los técnicos Lionel Scaloni y Luis de la Fuente?
El director técnico de España, Luis de la Fuente (65 años), fue profesor de Lionel Scaloni (48 años) durante la carrera de este último para convertirse en entrenador en España. Ambos estrategas se enfrentan ahora en los banquillos con una diferencia de edad de 17 años.

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