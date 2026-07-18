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Cepeda propuso a Petro la presidencia del Pacto Histórico y lo definió como un “auténtico jefe de Estado”

El excandidato a la presidencia reafirmó este sábado, desde Tunja, en un evento político, que liderará la desobediencia civil y resistencia activa al gobierno de Abelardo de la Espriella.

  • Cepeda lideró este sábado un acto político en Tunja, acompañando al candidato del Pacto Histórico a las elecciones atípicas de esa ciudad (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
    Cepeda lideró este sábado un acto político en Tunja, acompañando al candidato del Pacto Histórico a las elecciones atípicas de esa ciudad (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
El Colombiano
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hace 3 horas
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En un discurso leído, que hizo recordar los que ofreció durante su campaña a la presidencia de la República, Iván Cepeda, esta vez desde la ciudad de Tunja, se despachó en elogios hacia el presidente Gustavo Petro y le ofreció liderar el movimiento político, Pacto Histórico.

“Despedimos a un auténtico jefe de Estado, pero no despedimos al máximo líder del progresismo de Colombia, quien tendrá para fortuna de nuestro pueblos muchos años más de servicios a esta patria”, exclamo en tarima.

Cepeda, quien lideró este sábado un acto político en Tunja, acompañando a Nicolás Cortés, candidato del Pacto Histórico a las elecciones atípicas de esa ciudad que se realizarán el domingo 26 de julio, propuso a Petro liderar esa colectividad.

“El 20 de julio Petro se despedirá de la presidencia. Él es un demócrata y cumple con la constitución por encima de todo. Desde aquí propongo que asuma la presidencia del Pacto Histórico como nuevo partido político", indicó.

De igual manera, el senador electo, cargo que obtiene como segundo en las votaciones finales, reafirmó su férrea oposición al gobierno de Abelardo de La Espriella e instó a sus seguidores a trabajar para que la izquierda recupere el poder en 2030.

“Petro nunca dejó de creer que la democracia debía ser el escenario de las transformaciones sociales para que ellas encontraran viabilidad” y dejó claro el interés de la izquierda en regresar al poder ejecutivo en 2030.

Lea más: Cepeda acepta resultado electoral para posesionarse como senador, pero dice no reconocer a De La Espriella “en su legitimidad”

“Derrotaremos a la extrema derecha que hoy representa el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella, a quien le hemos anunciado desde ya desobediencia civil y resistencia activa y pacífica”, finalizó.

Cepeda, recientemente exigió a Abelardo de la Espriella que renuncie a su ciudadanía estadounidense y aclare sus presuntos vínculos con agencias de seguridad de ese país. También pidió garantías de respeto a la soberanía judicial y nacional, que desista de cualquier intento de perseguir o promover la extradición del presidente Gustavo Petro y que cese lo que considera una persecución contra sectores de oposición política.

El presidente electo, calificó de “loquitos”, hace unos días, a quienes han venido promoviendo la desobediencia civil, y sostuvo que detrás de ese discurso lo que realmente se esconde son primeras líneas, bloqueos y actos de terrorismo urbano.

De la Espriella fue enfático en afirmar que su propuesta es la “obediencia constitucional”, y advirtió que cualquier actuación al margen de la ley recibirá una respuesta contundente por parte del Estado, sin conceder ventajas a quienes recurran a la violencia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué propuesta concreta le hizo Iván Cepeda al saliente presidente Gustavo Petro y en qué fecha se producirá su salida del cargo?
Cepeda propuso formalmente que Gustavo Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico como nuevo partido político unificado. El senador electo confirmó que Petro dejará la Presidencia de la República el próximo 20 de julio, destacando que, como demócrata, el mandatario cumple estrictamente con los mandatos de la Constitución.
¿En qué escenario geográfico y político se dieron estas declaraciones de Iván Cepeda?
Las declaraciones se dieron en la ciudad de Tunja (Boyacá), durante un evento público de tarima. Cepeda se encontraba liderando un acto político en apoyo al candidato del Pacto Histórico que competirá en las próximas elecciones atípicas de la capital boyacense.
¿Cuál es la postura que adoptará el Pacto Histórico frente al nuevo mandatario electo Abelardo de la Espriella, según el discurso?
Cepeda reafirmó que asumirán una férrea oposición contra el gobierno entrante, al cual calificó como de “extrema derecha”. El senador electo lanzó una dura advertencia al presidente electo (a quien se refirió como “ciudadano estadounidense”), anunciando que frente a su mandato aplicarán estrategias de desobediencia civil y resistencia activa y pacífica.

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