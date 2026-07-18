Exclusivo | La traición y el botín detrás de la guerra en la frontera de Bolívar y Antioquia

La inesperada muerte de un capo, un millonario botín de la mafia a la deriva y una maraña de traiciones provocaron una deserción dentro de la organización criminal Clan del Golfo, que hoy tiene encendido el orden público en la caliente frontera de Antioquia y Bolívar.
En el centro de esta historia está Luis Daniel Terán Baldovino, conocido en el bajo mundo como “Chuzo” o “Matías”, un delincuente oriundo de Montelíbano, Córdoba, que a sus 28 años de edad ya se ha cambiado tres veces de bando en el conflicto armado, según las autoridades.
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Primero fue guerrillero del ELN, luego estuvo al servicio del Clan del Golfo y ahora se unió a las filas de las disidencias de las Farc, instigando en el proceso múltiples homicidios, extorsiones y secuestros.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a fuentes cercanas a la estructura ilegal, documentos de inteligencia y funcionarios que investigan al Clan, para desentrañar las razones de la nueva oleada de violencia en la región.