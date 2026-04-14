EE. UU. levanta sanciones al Banco Central de Venezuela; ¿qué viene ahora?

Después de casi una década de restricciones financieras progresivas, Estados Unidos decidió abrir una grieta en el bloqueo que pesaba sobre el sistema bancario venezolano.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió dos licencias, firmadas por su director, Bradley T. Smith, que autorizan por primera vez desde 2017 operaciones directas con entidades clave del Estado venezolano.
La medida permite que el sistema financiero internacional vuelva a interactuar con el Banco Central de Venezuela (BCV) y otras tres instituciones públicas, marcando un punto de inflexión en la política de sanciones que Washington venía endureciendo desde ese año.
La decisión se produce en medio de un proceso de intervención política estadounidense en Venezuela que se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
Desde entonces, Washington ha influido en decisiones estructurales, desde leyes sobre hidrocarburos hasta nombramientos estratégicos, mientras mantenía el cerrojo financiero.
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