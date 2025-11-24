Ecopetrol pone bajo la lupa a directivos, exfuncionarios y sindicalistas: UIAF investigará transacciones

En un convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Ecopetrol solicitó investigar las transacciones de varias personas vinculadas a la empresa, en los que estarían incluidos miembros de la junta directiva, vicepresidentes, exfuncionarios, sindicalistas y proveedores. El problema es que, en algunos casos, estos seguimientos se habrían realizado sin una orden judicial, lo que encendió fuertes cuestionamientos sobre su legalidad. Esta medida se produce luego de que una serie de reportes de alerta sobre el patrimonio y la conducta del vicepresidente de Ecopetrol para la región Andina Oriente, Bernardo Enrique Forero Duarte, permanecieran sin trámite interno durante 10 meses, a pesar de haber sido entregados directamente al presidente de la compañía, Ricardo Roa. Según reveló el periodista Daniel Coronell, la UIAF informó a Roa en febrero de 2024 sobre un incremento patrimonial de $7.000 millones de Forero. La advertencia incluía además antecedentes que ya reposaban en los archivos de Ecopetrol. Para ese momento, Forero, quien ingresó a la empresa en 2006, ya había sido objeto de varios Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Puede leer: Ecopetrol aclara riesgos por una posible inclusión de sus directivos en la Lista Clinton El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X sobre este caso y pidió que “si este funcionario se enriqueció ilícitamente, el presidente de Ecopetrol debe actuar”. Ante estas acusaciones, Forero respondió que las afirmaciones sobre un presunto incremento injustificado de su patrimonio “no corresponden a la realidad, carecen de fundamento y afectan tanto mi buen nombre como el de mi familia”. Agregó que la evolución de su patrimonio está debidamente soportada en sus ingresos laborales, prestaciones, cesantías, bonificaciones, rendimientos financieros, venta de bienes, créditos adquiridos y valorizaciones de activos, entre otros factores. Por esta razón, calificó como falsas las versiones difundidas por algunos medios de comunicación y afirmó que no puede insinuarse que su patrimonio provenga de actividades distintas a las legalmente reconocidas. Señaló además que está dispuesto a presentarse ante las autoridades administrativas y judiciales, y que “pondré a disposición de estas toda la información tributaria, bancaria y patrimonial que permita esclarecer los hechos”. También precisó que, hasta la fecha, no ha recibido notificación alguna de requerimientos administrativos o judiciales relacionados con dichas publicaciones. Y anunció que iniciará las acciones pertinentes para proteger y defender su buen nombre y reputación. Prefiero esta respuesta

¿Quiénes más están bajo seguimiento de la UIAF?

En ese mismo informe de la UIAF también apareció el nombre de Rafael Guzmán, expresidente de Hocol —filial de Ecopetrol— y recién nombrado en Permian USA, señalado por un supuesto incremento irregular de su patrimonio que incluiría la compra de viviendas y locales comerciales en el exterior. Guzmán rechazó esas versiones. Las alertas, conocidas en abril, apuntaban a que su patrimonio habría crecido en alrededor de $20.000 millones. Incluso se mencionaba que figuraba como copropietario de varios inmuebles cuyo valor conjunto podría acercarse a los $100.000 millones, entre ellos apartamentos en zonas exclusivas de Bogotá y propiedades en Tunja, Cartagena y Barranquilla. En contexto: Rafael Guzmán, directivo de Ecopetrol, niega presunto aumento irregular de su riqueza: “Yo continúo en mi trabajo” En su momento, el directivo se pronunció en entrevista con W Radio y desmintió categóricamente esas acusaciones. “Ni yo ni mi esposa tenemos locales en Cartagena, ni bodegas, ni casas en Tunja, ni apartamentos en España ni Italia. No tengo fincas en Boyacá ni en el Meta”, afirmó.

¿Señalamientos a exfuncionarios sin orden judicial?