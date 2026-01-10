x
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
jueves
0 y 2
0 y 2
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
miercoles
1 y 8
1 y 8
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
martes
5 y 7
5 y 7
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
domingo
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
sabado
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
lunes
6 y 9
6 y 9
2026-01-10 16:24:38
A Sergio lo mataron a tiros dos sujetos en moto, en Marinilla
/FOTO: CORTESÍA
10 de enero de 2026
Las más leídas
Yeison Jiménez, el aventurero que soñó su muerte
“Lo principal en 2026 es proteger elecciones y la transición”: experto en seguridad habla sobre lo que le espera a Colombia tras elecciones
“Conociendo a Diosdado, es poco probable que se someta a Estados Unidos”: Orlando Avendaño, periodista venezolano
Liana vive en la primera casa que se imprimió en Suramérica
La científica colombiana que estudia la vida en los extremos del planeta
Más recientes
Te recomendamos
Los Katíos, el fascinante parque entre Chocó y Antioquia, se abrirá después de 30 años
Miss Universo Jamaica reaparece tras grave hemorragia intracraneal: envía conmovedor mensaje
Atención: así quedaron pasajes de buses y del sistema metro en Medellín y el Valle de Aburrá para 2026
Colombia está entre los países del mundo donde más se usa efectivo, con el 70%
Utilidad para la vida
¿Por qué a los gatos les gustan las palmadas en la nalga?
Escuela para Propietarios Felinos, el nuevo espacio de Envigado
El gato que fundó las bases de la literatura moderna japonesa
