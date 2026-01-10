x

“No se ha concretado ni el 1 %”: Edmundo González critica las demoras en la liberación de presos políticos en Venezuela

La noticia de que las personas privadas de la libertad en Venezuela por causas políticas iban a ser liberadas conmocionó al mundo. No obstante, la cifra todavía es muy reducida.

  • González Urrutia aseguró que “la espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño”. Foto: AFP/Redes Sociales.
    González Urrutia aseguró que “la espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño”. Foto: AFP/Redes Sociales.
El Colombiano
El Colombiano
10 de enero de 2026
bookmark

Luego de que este jueves pasado se anunciara en Venezuela que serían liberados distintos presos políticos en el país vecino, familiares y organizaciones denuncian que la medida no se ha materializado como se esperaba. Edmundo González Urrutia, presidente electo tras las elecciones del 2024, escribió en sus redes sociales que “no se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas”.

De acuerdo con lo que aseguró, los allegados de los detenidos permanecen sin respuestas oficiales, “sin información clara, sin listas y sin certezas”, lo que ha prolongado la incertidumbre desde que se hizo público el anuncio.

Además, compartió que su hija, Mariana González, “ha estado presente todos los días, acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios. Exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales”, afirmó.

Desde su perspectiva, la demora en estas liberaciones tienen efectos directos sobre las víctimas. “La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías”, señaló.

Es por ello que insistió en que los anuncios oficiales deben traducirse en hechos concretos. “La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad”.

Finalmente, resaltó que cada hora sin respuestas agrava la situación de las familias. “Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”.

La espera es larga

Familiares de personas privadas de la libertad, en diferentes centros carcelarios, se encuentran haciendo vigilias a las afueras de estos lugares. Justamente, la hija de González, que espera la liberación de su esposo, a través de un mensaje en sus redes sociales, advirtió que atraviesa un momento muy complejo.

Son horas duras, quizá las más rudas de todas y no sabemos realmente hasta cuándo durará esta situación”, expresó en un mensaje difundido a través de su cuenta de X (antes Twitter).

En su pronunciamiento, hizo un llamado a quienes aguardan por la excarcelación de familiares “injustamente presos o desaparecidos” a preservar su bienestar físico y emocional en medio de la incertidumbre.

Cuidémonos. Cuidemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra fe”, dijo, al tiempo que insistió en la importancia de mantener “las convicciones y valores que sostienen nuestra lucha por la libertad y la paz”.

Finalmente, señaló que, pese a la adversidad, la esperanza se mantiene intacta. “No estamos solos. Nuestra esperanza es más fuerte que el miedo, y el amor que nos sostiene es más grande que las sombras y la noche”.

La cuenta oficial de Vente Venezuela, partido político opositor al régimen que todavía gobierna en el país vecino, aseguró que hasta el momento se han liberado a 22 personas que estaban privadas de la libertad.

“Siendo las 5 pm del día 10 de enero de 2026, esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada”, se lee en un mensaje que se compartió a través de su cuenta de X.

“Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos”, finaliza el mensaje.

Lea también: “Sigue detenido”: hija de Edmundo González denuncia que no hay noticias de su esposo

Temas recomendados

Derechos humanos
Violaciones a los derechos humanos
Presos
Crisis en Venezuela
Mundo
Liberación
régimen
Presos políticos
Venezuela
Edmundo González
